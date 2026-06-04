TSE distribui processos de grande repercussão e designa novos juízes auxiliares para eleições 2026

O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, recebeu três representações eleitorais relevantes, incluindo denúncia contra a AtlasIntel e ações envolvendo o filme Dark Horse, além de designar a si mesmo e o vice‑presidente como juízes auxiliares para a disputa presidencial de 2026.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral , ministro Kassio Nunes Marques, já começou a receber a distribuição de representações eleitorais protocoladas na Corte. Entre os processos que lhe foram atribuídos, destacam‑se três casos de grande repercussão: um envolvendo o Banco Master, outro sobre o vazamento de conversas entre o empresário Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro, pré‑candidato à Presidência, e ainda a ação que pede a suspensão da exibição do filme Dark Horse , que retrata a trajetória do ex‑presidente Jair Bolsonaro.

O primeiro processo distribuído ao gabinete do ministro foi apresentado pelo Partido Liberal contra o instituto de pesquisas AtlasIntel, que teria divulgado uma pesquisa eleitoral fraudulenta. De acordo com a denúncia, um dos questionários utilizados pelo instituto direcionaria os entrevistados de forma negativa contra Flávio Bolsonaro ao incluir a reprodução do áudio da conversa entre o senador e Vorcaro. A AtlasIntel nega as acusações, alegando que os resultados da pesquisa não sofreram interferência externa.

As demais representações foram protocoladas por parlamentares do PT. O deputado federal Rogério Correia (PT‑MG) ajuizou ação conjunta com o grupo Prerrogativas, requerendo a suspensão da circulação do filme Dark Horse, enquanto o deputado Arlindo Chinaglia (PT‑SP) pediu a apuração de possível abuso de poder econômico no financiamento e divulgação da produção{

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Até o momento, não havia registro de movimentação significativa nos processos citados. Além de assumir a relatoria desses processos, Kassio Nunes Marques designou a si mesmo e ao vice‑presidente do TSE, ministro André Mendonça, como juízes auxiliares para as eleições de 2026, conforme portaria publicada em 22 de maio. Essa medida foge ao padrão tradicional da Corte, onde as funções de juiz auxiliar costumam ser exercidas por ministros juristas que ocupam cargos destinados à advocacia ou por ministros substitutos.

Na gestão anterior, Alexandre de Moraes já havia adotado prática semelhante, nomeando, além da Presidência, quatro ministros - Cármen Lúcia, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Claudia Bucchianeri - para compor o colegiado auxiliar. Bucchianeri, ex‑ministra da Corte, atualmente coordena a equipe jurídica de Flávio Bolsonaro.

A Lei das Eleições prevê que a função de juiz auxiliar compreende a análise de reclamações e representações relativas à disputa presidencial, podendo ser proposta por partidos, federações, coligações ou candidatos, e as decisões desses juízes são passíveis de recurso ao plenário do TSE. A jurista Estela Aranha também integra o conjunto de juízes auxiliares designados para a disputa de 2026, tendo sido nomeada em dezembro do ano passado pela então presidente Cármen Lúcia.

O Tribunal informou que a distribuição dos processos entre os juízes auxiliares ocorre por sorteio eletrônico, automatizado e aleatório, assegurando equidade mediante os sistemas oficiais da Justiça Eleitoral. Em nota ao g1, o TSE ressaltou que a definição da relatoria decorre da distribuição automática realizada pelo sistema. A primeira ação analisada por Nunes Marques foi encaminhada ao seu gabinete em 19 de maio, três dias antes da publicação da portaria que formalizou a inclusão da Presidência no juízo auxiliar.

O g1 questionou o motivo da distribuição antecipada, mas não obteve resposta até a data desta reportagem. No dia da publicação da portada, Nunes Marques determinou que a Secretaria Judiciária realizasse nova distribuição entre os juízes auxiliares. Três dias depois, em 25 de maio, o processo foi novamente sorteado e permaneceu sob sua relatoria.

A ação trata da representação do PL contra a AtlasIntel, alegando que o questionário usado pelo instituto construiu uma sequência de temas - medo eleitoral, comparação Lula x Flávio, fraude financeira, Banco Master, Daniel Vorcaro, conversas vazadas, possível envolvimento direto, impacto sobre voto, enfraquecimento da candidatura e retirada da candidatura - que vai além de mera mensuração, configurando tentativa de manipulação do contexto eleitoral





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