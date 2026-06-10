TSE cria comissão permanente para discutir uso de IA na Justiça Eleitoral

O presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques, instituiu uma comissão permanente para discutir e acompanhar o uso de ferramentas de Inteligência Artificial pela Justiça Eleitoral. O grupo terá como atribuições propor medidas contra a desinformação, elaborar diretrizes éticas e seguras para o uso da tecnologia, definir critérios para contratação e aquisição, criar padrões de integração de sistemas e manter um cadastro nacional das soluções de IA. A comissão também acompanhará parcerias com universidades para fortalecer a capacidade de combate a crimes digitais. A medida segue a regulamentação do uso de IA na propaganda eleitoral adotada nas eleições municipais de 2024.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), ministro Kássio Nunes Marques , instituiu uma comissão permanente dedicada a discutir e acompanhar a implementação de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) no âmbito da Justiça Eleitoral .

A decisão foi formalizada por meio de uma portaria publicada nesta terça-feira, dia 9, estabelecendo um grupo com a missão de elaborar um plano abrangente para orientar o uso da tecnologia em todas as esferas de atuação do tribunal, tanto nas atividades administrativas quanto nos processos judiciais e julgamentos. A iniciativa surge em um momento em que a justiça eleitoral busca se modernizar e responder aos novos desafios trazidos pela era digital, especialmente no que diz respeito à integridade do processo democrático.

A comissão terá como uma de suas atribuições centrais propor medidas para o combate à desinformação e à disseminação de notícias falsas, um fenômeno que tem se mostrado particularlydanoso nas últimas eleições, com a proliferação de conteúdos enganosos que podem distorcer a vontade do eleitor. Além disso, o colegiado deverá traçar diretrizes para assegurar que o uso da IA seja feito de forma segura, transparente e em estrita conformidade com princípios éticos, evitando vieses algorítmicos e garantindo a proteção de dados pessoais.

Caberá ainda ao grupo definir critérios claros para a contratação, aquisição e desenvolvimento dessas tecnologias pelos órgãos da Justiça Eleitoral, promovendo a padronização e a eficiência nos processos de compra e implementação. Outra tarefa importante será a criação de padrões técnicos para a integração e o compartilhamento de sistemas entre os tribunais regionais eleitorais, bem como a manutenção de um cadastro nacional que reúna todas as soluções de IA desenvolvidas ou em uso pela estrutura da justiça eleitoral.

A portaria também prevê que a comissão acompanhe as parcerias firmadas com universidades e instituições especializadas em Inteligência Artificial, com o objetivo de ampliar a capacidade técnica do tribunal para identificar e enfrentar crimes cibernéticos e outras práticas ilícitas no ambiente digital. Ao assumir a presidência do TSE no mês passado, o ministro Kássio Nunes Marques já havia destacado a IA como um dos principais desafios para as eleições de 2026, ressaltando que o processo eleitoral foi profundamente transformado pelo ambiente digital e pelas plataformas tecnológicas.

Essa transformação exige respostas institucionais rápidas e bem fundamentadas. Nas eleições municipais de 2024, o TSE deu um passo importante ao regulamentar pela primeira vez o uso de IA na propaganda eleitoral, com a proibição expressa de deepfakes e da publicação de conteúdos manipulados que visassem divulgar fatos falsos ou descontextualizados com potencial de afetar o equilíbrio da disputa.

A norma proibiu a publicação, republicação e o impulsionamento de conteúdos produzidos ou alterados por IA nas 72 horas que antecedem a votação e nas 24 horas após o seu encerramento, visando reduzir o impacto de desinformação de última hora. A criação da comissão permanente representa, portanto, a evolução natural desse trabalho, consolidando um fórum dedicado a acompanhar continuamente as inovações tecnológicas e seus impactos sobre a legislação eleitoral, a segurança do processo e a confiança da população nos resultados.

A medida reflete uma tendência global de sistemas eleitorais se adaptarem à era digital, equilibrando a modernização com a necessidade de preservar a lisura e a transparência das eleições. Espera-se que os trabalhos da comissão contribuam para que o Brasil mantenha um marco regulatório robusto e adaptativo, capaz de mitigar riscos sem inibir o uso legítimo de ferramentas tecnológicas que possam aumentar a eficiência e a acessibilidade da justiça eleitoral





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