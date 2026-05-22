TSE cria comissão para analisar propaganda eleitoral e inclui Mendonça

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, criou uma comissão para analisar a propaganda eleitoral e incluiu o ministro André Mendonça no colegiado. A composição também terá a ministra Estela Aranha e o próprio presidente da corte.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), ministro Kassio Nunes Marques , criou uma comissão para analisar a propaganda eleitoral e incluiu o ministro André Mendonça no colegiado.

A composição também terá a ministra Estela Aranha e o próprio presidente da corte. A decisão amplia o espaço de atuação de Mendonça em uma das áreas mais sensíveis das campanhas eleitorais. A comissão terá a responsabilidade de analisar pedidos apresentados por partidos e candidatos sobre temas como propaganda eleitoral antecipada, remoção de conteúdo e direito de resposta. A definição da comissão também deve destravar processos pendentes relacionados à propaganda eleitoral.

Integrantes da corte estimam que ao menos 50 pedidos de liminar aguardavam análise devido à indefinição sobre os responsáveis pela área. A comissão é formada de maneira informal durante os períodos eleitorais, com a designação de um ministro titular e juízes auxiliares. A portaria publicada pelo presidente do TSE determinou que todas as decisões liminares sobre propaganda eleitoral sejam submetidas imediatamente ao plenário da corte, inclusive em sessões virtuais.

A ministra Estela Aranha já havia sido designada para a função na gestão anterior da ministra Cármen Lúcia. Com a nova formação, Nunes Marques passa a dividir a condução do tema com dois ministros de perfis distintos dentro da corte eleitoral. Nos bastidores do tribunal, a avaliação é de que a composição busca equilibrar forças no colegiado.

Mendonça e Nunes Marques foram indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto Estela Aranha chegou ao TSE por indicação do ministro Flávio Dino, com quem trabalhou no Ministério da Justiça antes da ida dele ao STF. A composição da comissão também é vista como uma forma de equilibrar forças no colegiado, considerando que Mendonça e Nunes Marques têm perfis distintos dentro da corte eleitoral.

A definição da comissão também deve ajudar a destravar processos pendentes relacionados à propaganda eleitoral, que aguardam análise devido à indefinição sobre os responsáveis pela área. A comissão é formada de maneira informal durante os períodos eleitorais, com a designação de um ministro titular e juízes auxiliares. A portaria publicada pelo presidente do TSE determinou que todas as decisões liminares sobre propaganda eleitoral sejam submetidas imediatamente ao plenário da corte, inclusive em sessões virtuais.

A ministra Estela Aranha já havia sido designada para a função na gestão anterior da ministra Cármen Lúcia. Com a nova formação, Nunes Marques passa a dividir a condução do tema com dois ministros de perfis distintos dentro da corte eleitoral. Nos bastidores do tribunal, a avaliação é de que a composição busca equilibrar forças no colegiado.

Mendonça e Nunes Marques foram indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto Estela Aranha chegou ao TSE por indicação do ministro Flávio Dino, com quem trabalhou no Ministério da Justiça antes da ida dele ao STF. A composição da comissão também é vista como uma forma de equilibrar forças no colegiado, considerando que Mendonça e Nunes Marques têm perfis distintos dentro da corte eleitoral.

A definição da comissão também deve ajudar a destravar processos pendentes relacionados à propaganda eleitoral, que aguardam análise devido à indefinição sobre os responsáveis pela área





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TSE Propaganda Eleitoral Comissão Mendonça Estela Aranha Nunes Marques

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sósia de Marília Mendonça se desculpa após polêmica com Maiara e Maraisa | CelebridadesInfluenciadora afirmou que esteve no show apenas como fã e negou ter ido caracterizada como a cantora sertaneja

Read more »

Ciro Nogueira teve aeronave de R$ 10 milhões bloqueada por decisão de MendonçaAvião, que continua no nome de senador, tinha sido vendida com lucro de 140% a cantor e empresário ligado a bets

Read more »

Papel de André Mendonça será decisivo na investigação que preocupa Brasília, dizem analistasNo Ponto de Vista, especialistas avaliam que caso pode atingir os Três Poderes e provocar nova onda de desgaste político às vésperas da eleição

Read more »

Mendonça abrirá procedimento para apurar troca na PF no caso Lulinha | BlogsRelator de investigações de fraudes no INSS deve aumentar restrição à informação para blindar investigação

Read more »