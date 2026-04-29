TSE cassa governador de Roraima e declara ex-governador inelegível até 2030 por abuso de poder

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu cassar o mandato do governador de Roraima, Edilson Damião, e declarou o ex-governador Antonio Denarium inelegível até 2030 por abuso de poder político e econômico durante a campanha de 2022. A decisão foi tomada por maioria de votos e ainda pode ser contestada em recursos.

O Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) decidiu na terça-feira (28) cassar o mandato do governador de Roraima , Edilson Damião (União), e declarou o ex-governador Antonio Denarium (Republicanos) inelegível até 2030.

A decisão foi tomada após ambos serem condenados por abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral de 2022. O julgamento, que ainda será oficialmente concluído na quinta-feira (30), contou com a participação de sete ministros, sendo que seis votaram pela cassação de Damião e pela inelegibilidade de Denarium. O ministro Kassio Nunes Marques divergiu parcialmente, votando apenas pela inelegibilidade de Denarium e pela absolvição de Damião.

Denarium renunciou ao cargo de governador em março de 2024 para concorrer a uma vaga no Senado, mas a decisão do TSE impede sua candidatura até 2030. Os dois foram acusados de usar a máquina pública para beneficiar a reeleição de Denarium em 2022, criando programas sociais como o 'Cesta da Família' e o 'Morar Melhor' em ano eleitoral, além de transferir R$ 70 milhões a municípios afetados por chuvas, em desrespeito à legislação eleitoral.

A ministra Estela Aranha, do TSE, destacou que os programas foram criados com características distintas de iniciativas anteriores, configurando abuso de poder. Ela também afirmou que a eleição em Roraima foi decidida por uma pequena margem de votos, o que evidenciaria o desequilíbrio causado pelas ações de Denarium. Já o ministro Antonio Carlos Ferreira concordou com a relatora, afirmando que Damião só foi eleito vice-governador devido aos abusos cometidos em favor da chapa.

O advogado de Denarium, Fernando Neves, já havia afirmado em 2024 que adversários políticos entraram com ações na Justiça Eleitoral para contestar o resultado do pleito. Por outro lado, o advogado de Damião, Engels Muniz, argumentou que o governador apenas repassou recursos para mitigar a situação de calamidade causada pelas chuvas em 2022. A decisão do TSE ainda pode ser contestada em recursos, mas já representa um marco na luta contra o abuso de poder político no Brasil.

Enquanto isso, outros temas dominaram as notícias nesta terça-feira. A pop star Billie Eilish e o diretor James Cameron se uniram para criar um filme imersivo e intimista baseado em sua turnê 'Hit Me Hard and Soft', que estreou em Londres. No Brasil, o lançamento do novo programa 'Desenrola' foi adiado para a próxima segunda-feira, após o Planalto correr para anunciar a medida até quinta-feira.

O presidente Lula deve mencionar as linhas gerais do programa em seu pronunciamento do Dia do Trabalhador. No setor empresarial, a UPL injetou R$ 450 milhões na distribuidora Sinova, aumentando sua fatia para mais de 50%. Já a Hypera reverteu prejuízos e registrou lucro de R$ 347 milhões no primeiro trimestre, graças ao aumento de receitas e vendas diretas ao consumidor.

Por fim, o ministro Dias deve reassumir o Ministério do Desenvolvimento Social após a indicação do advogado-geral da União ao STF ser votada no Senado





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