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TSE Adia Julgamento Sobre Cassação do Governador de Roraima e Inelegibilidade de Ex-Governador

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TSE Adia Julgamento Sobre Cassação do Governador de Roraima e Inelegibilidade de Ex-Governador
TSERoraimaCassação
📆4/15/2026 12:28 AM
📰CNNBrasil
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu o julgamento que pode levar à cassação do governador de Roraima e à inelegibilidade do ex-governador, após pedido de vista. O caso envolve acusações de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

O Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) adiou mais uma vez, nesta terça-feira, 14 de maio, o julgamento do processo que pode resultar na cassação do governador de Roraima , Edilson Damião, filiado ao União Brasil, e na declaração de inelegibilidade do ex-governador Antonio Denarium, do Partido Progressista (PP). A decisão de suspender a análise ocorreu após um pedido de vista da ministra Estela Aranha, que solicitou mais tempo para aprofundar a análise de uma nova tese apresentada durante o voto do ministro Nunes Marques. Essa interrupção, que marca mais um capítulo na longa tramitação do caso, demonstra a complexidade e a importância dos argumentos apresentados pelas partes envolvidas. A expectativa é que o julgamento seja retomado na próxima semana, embora a data específica ainda não tenha sido definida. A continuidade do processo, que já se estende por meses, evidencia a cautela e a profundidade com que o TSE está abordando as acusações de abuso de poder político e econômico, que podem ter um impacto significativo na política local.

Até o momento da suspensão, o placar demonstrava uma clara tendência: 2 votos a 1 pela cassação do mandato de Damião. No entanto, a divergência de Nunes Marques, que votou contra a cassação, introduziu um novo elemento de incerteza no cenário. Em relação a Denarium, a situação parece mais definida, com três votos favoráveis à sua inelegibilidade. O processo em questão investiga sérias acusações de abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2022. A ação, movida pela chapa adversária, alega uma série de irregularidades, incluindo a distribuição de bens e serviços em período eleitoral, o repasse de aproximadamente R$ 70 milhões a municípios sem o cumprimento de critérios legais e gastos considerados inadequados com publicidade institucional. Além disso, a ação aponta outros possíveis atos ilícitos que teriam influenciado o pleito eleitoral, criando um ambiente desfavorável à igualdade de condições entre os candidatos. A análise detalhada das provas e argumentos apresentados pelas partes é crucial para que o TSE tome uma decisão justa e embasada. A longa duração do julgamento reflete a necessidade de uma investigação minuciosa e a complexidade das questões jurídicas envolvidas.

O julgamento, que teve início em agosto de 2024, já passou por diversas interrupções, a maioria delas motivadas por pedidos de vista. A instabilidade no processo é um reflexo da importância dos temas em debate e da necessidade de uma análise cuidadosa por parte dos ministros do TSE. Denarium, que renunciou ao cargo de governador em março deste ano para concorrer a uma vaga no Senado, permanece no centro das atenções, com a possibilidade de ter sua elegibilidade comprometida. Com a saída de Denarium, Edilson Damião assumiu o comando do Executivo estadual e continua no cargo, aguardando o desfecho do julgamento. A defesa de ambos nega veementemente qualquer irregularidade e argumenta que não houve prática ilegal durante a campanha eleitoral. A posição dos advogados se baseia em contra-argumentos que buscam refutar as acusações apresentadas pela chapa adversária, com o intuito de proteger os interesses de seus clientes e garantir que a decisão final do TSE seja justa e fundamentada. A defesa também tem enfatizado a importância de respeitar o princípio da presunção de inocência, até que a culpa seja comprovada, com o objetivo de evitar a condenação por especulações ou indícios

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TSE Roraima Cassação Inelegibilidade Eleições 2022

 

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