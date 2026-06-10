TSE adia decisão sobre pesquisas e pode agravar tumulto eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral adiou a definição sobre a inclusão de conteúdos multimídia em pesquisas eleitorais, gerando incertezas e temores de censura. Especialistas divergem sobre os impactos para as eleições deste ano.

O Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) adiou mais uma vez a definição sobre pontos cruciais que podem influenciar as eleições deste ano. Mais do que decidir sobre a liberação ou não de números amplamente conhecidos, a Corte deixou para depois o julgamento de questões centrais, como a possibilidade de os institutos de pesquisa incluírem conteúdos multimídia, como áudios e vídeos, nas entrevistas com eleitores.

A decisão ocorre em meio a um julgamento que já gerou polêmica, especialmente após o ministro Kassio Nunes Marques suspender a divulgação de uma pesquisa do AtlasIntel que continha um áudio de conversa entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro sobre repasses milionários para um filme de propaganda favorável a Jair Bolsonaro. Embora o voto do ministro relator não tenha sido concluído devido a um pedido de vista da ministra Estela Aranha, o entendimento que prevalecerá será fundamental para os próximos levantamentos.

A discussão central envolve se os institutos poderão ou não apresentar gravações aos entrevistados durante as pesquisas. O ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a presidência do TSE, tem se mostrado favorável a uma postura mais liberal, defendendo que a Justiça Eleitoral não deve atuar como curadora de conteúdos multimídia.

No entanto, especialistas como o doutor em Direito Eleitoral Alexandre Rollo acreditam que o tribunal tenderá a proibir a inclusão de gravações. Rollo argumenta que permitir vídeos e áudios abriria margem para todo tipo de material, podendo descontextualizar declarações e prejudicar candidatos.

Além disso, ele ressalta que o histórico das pesquisas, inclusive da AtlasIntel, mostra que não é necessário inserir arquivos multimídia para aferir intenções de voto. Outro impasse é a liberdade de os representantes dos institutos concederem entrevistas a veículos jornalísticos para comentar os resultados.

A decisão de Kassio de censurar a pesquisa AtlasIntel gerou preocupação, pois o ministro apontou que o CEO do instituto, Andrei Roman, teria emitido juízo de valor sobre o conteúdo do áudio, considerando-o problemático para a imagem de Flávio Bolsonaro. Isso pode levar os institutos a se autocensurarem para evitar sanções semelhantes. O impacto dessa decisão vai além das pesquisas presidenciais.

O julgamento estabelecerá precedentes para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de todo o país, que já lidam com representações de candidatos a governador e deputado estadual pedindo a suspensão de levantamentos. A ascensão da inteligência artificial generativa torna o cenário ainda mais complexo, com a possibilidade de deepfakes e manipulação de áudios e vídeos. O interesse do eleitorado por pesquisas é notório, especialmente em uma eleição que pode ser decidida por margem estreita.

Por isso, a definição do TSE é aguardada com ansiedade, pois pode tanto garantir mais transparência quanto abrir brechas para tumultos e censuras. Enquanto isso, os institutos de pesquisa e os partidos políticos aguardam o desfecho do julgamento, que promete ser um dos mais importantes para o processo eleitoral deste ano. A expectativa é que a Corte encontre um equilíbrio entre a liberdade de informação e a necessidade de evitar abusos, em um contexto de forte polarização política





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