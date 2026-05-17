Trump warns Iran to make a deal or 'nothing will be left of them', as China-US tensions over oil route

Republican president Donald Trump has issued a warning to Iran, stating that it is 'better to act quickly or nothing will be left of them' in a post on his Truth Social platform. The post comes after a meeting between Trump and his Chinese counterpart. Trump has previously threatened Iran with military action, citing its nuclear program and support for terrorism. Meanwhile, tensions between the US and China over the oil route through the Strait of Hormuz have escalated, with China expressing concern over the closure of the route by Iran.

. Na Truth Social, rede social da qual é dono, o republicano advertiu, com as tradicionais letras maiúsculas, que é ‘melhor elesse mexerem, RÁPIDO, ou não sobrará nada deles’.

O alerta ocorre dias após a reunião entre Trump e o seu homólogo chinês, Não é a primeira ameaça de Trump ao regime iraniano em meio ao frágil cessar-fogo, implementado em 8 de abril. Na última segunda-feira, o ocupante do Salão Oval chamou de ‘estúpida’ e ‘um lixo’ a resposta de Teerã à proposta de paz dos EUA. Ele, que disse não ter terminado de ler o documento, também advertiu que a trégua está ‘incrivelmente frágil’.

Trump reiterou que o plano americano é o melhor ‘de todos os tempos’ porque estabelece que ‘o Irã não pode ter uma arma nuclear e não terá uma arma nuclear’, acrescentando: ‘Se eles tivessem isso, o Oriente Médio teria acabado. Israel teria acabado. E provavelmente a Europa seria a próxima a ser atingida. Estamos prestando um serviço ao mundo.

’na noite de quinta-feira 14, o presidente adiantou que não será ‘muito mais paciente’ e que as autoridades iranianas ‘deveriam fazer um acordo. A Casa Branca afirmou que Trump e Xi concordaram sobre a necessidade de manter aberta a rota marítima por onde passam 20% do petróleo e gás consumidos no planeta. O Irã efetivamente encerrou a navegação por lá em resposta aos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel, que começaram em 28 de fevereiro.

A China é próxima do Irã e a principal compradora de seu petróleo. Enquanto isso, o Irã se mantém inflexível diante das exigências do governo Trump — rejeita, por exemplo, encerrar seu programa nuclear e abrir mão de seu estoque de urânio enriquecido. O ceticismo também mina as negociações, estagnadas há semanas. Na sexta-feira 15, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, salientou ‘Só estamos interessados ​​em negociar se a outra parte estiver falando sério.

Não confiamos nos americanos. Estamos tentando manter o cessar-fogo para dar uma chance à diplomacia’, declarou ele





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