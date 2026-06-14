Trump tenta salvar acordo de paz apesar de ataque israelense a Beirute; Irã mantém exigências sobre Líbano e Ormuz

O presidente dos EUA reafirma que um acordo de paz está próximo, mesmo após Israel bombardear Beirute, enquanto Teerã insiste que o texto inclua o conflito libanês e o controle do Estreito de Ormuz, além de questões nucleares.

Teerã reafirmou, com insistência, que qualquer acordo destinado a encerrar a guerra entre Israel e o Irã deve incluir simultaneamente a situação no Líbano, onde as forças israelenses mantêm uma campanha contra o Hezbollah , movimento apoiado pelo Irã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o bombardeio israelense que atingiu um bairro do sul de Beirute, considerado reduto do Hezbollah, como um incidente que "não deveria ter acontecido". A declaração veio pouco depois de provocar uma forte reação de protesto no Irã, que questionou a promessa feita por Trump de que um acordo seria assinado no domingo, dia 14, coincidindo com o 80.º aniversário do presidente americano.

Apesar da escalada, ambas as partes mantiveram que os canais de diálogo permaneciam abertos. Trump reiterou que o acordo ainda estava "muito próximo" e pediu moderação a todas as partes envolvidas, alertando que novos ataques poderiam "estragar tudo". O chefe da delegação iraniana, Mohammad Bagher Ghalibaf, utilizou a rede X para condenar a ação israelense, alegando que os Estados Unidos demonstram falta de vontade ou capacidade para cumprir seus próprios compromissos.

Ele alertou que, sem essa vontade, seria inútil continuar o caminho negociado. Por sua vez, o general de brigada Mohammad Jafar Asadi avisou que o ataque não ficaria sem resposta, sinalizando que o Irã poderia considerar medidas de retaliação. Em meio ao clima de tensão, o presidente do Irã afirmou que o principal órgão de segurança nacional do país continua a apoiar as negociações, apesar das críticas de setores mais radicais.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional, representado por Masoud Pezeshkian, concluiu que o caminho do diálogo deve ser seguido. O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, declarou que não espera que o ataque israelense interrompa os avanços rumo ao acordo, afirmando que a questão não é se o acordo acontecerá, mas quando. Uma delegação do Catar, um dos países mediadores, esteve em Teerã neste domingo para facilitar a conclusão do tratado, segundo um diplomata que falou à AFP.

A agência iraniana Fars, citando uma fonte próxima à equipe negociadora, informou que o Irã estava transmitindo sua posição detalhada à equipe catariana, mas que, mesmo incorporando todos os pontos de vista iranianos, nenhum acordo seria assinado dentro do prazo anunciado por Trump. As discussões sobre o texto do acordo revelaram divergências significativas. Teerã insiste em manter o controle do estratégico Estreito de Ormuz, ao passo que os Estados Unidos consideram essa exigência inaceitável.

Desde o início da guerra, Washington impôs um bloqueio ao estreito, obrigando navios a obter autorização antes de atravessar a via marítima e instituindo um novo órgão para supervisionar a cobrança de pedágios. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o acordo deve prever o fim do bloqueio americano.

Outro ponto crítico nas negociações é o programa nuclear iraniano, especialmente a reserva de urânio altamente enriquecido que, segundo relatos, teria sido enterrada durante bombardeios americanos no ano passado. Teerã sustenta que seu programa nuclear tem fins pacíficos, enquanto governos ocidentais suspeitam que o Irã busque desenvolver armas nucleares. Araghchi propôs que a única solução seria diluir o urânio dentro do próprio Irã.

Trump, que justificou a guerra como necessária para impedir que o Irã obtenha armas nucleares, declarou anteriormente que qualquer acordo deve incluir o "desmantelamento" do programa nuclear iraniano e a recuperação do material para sua destruição. Ele assegurou que Washington buscará o urânio enriquecido no Irã "no momento oportuno", prometendo diluí‑lo e destruí‑lo, seja dentro do Irã ou nos próprios Estados Unidos.

Enquanto isso, a comunidade internacional acompanha com atenção os desdobramentos, temendo que novas hostilidades possam comprometer não apenas a assinatura prevista para o domingo, mas também a estabilidade de toda a região do Oriente Médio





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