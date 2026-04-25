Trump Suspende Viagens de Envoys em Meio a Tensão no Estreito de Ormuz e Escalada no Líbano

Donald Trump interrompe viagens de representantes em negociações com o Irã, enquanto a situação no Estreito de Ormuz permanece tensa e confrontos entre Israel e Hezbollah se intensificam no Líbano. A disputa pelo controle do estreito estratégico e o programa nuclear iraniano continuam sendo os principais pontos de discórdia.

O ex-presidente Donald Trump anunciou a suspensão das viagens de Jared Kushner e Steve Witkoff, seus representantes, alegando 'tempo demais desperdiçado em viagem, trabalho demais' e apontando para 'uma tremenda luta interna e confusão' na equipe de negociação.

A decisão ocorre após a confirmação da Casa Branca sobre a chegada de Kushner e Witkoff ao Paquistão, que atuava como mediador no conflito entre Irã e Estados Unidos. A capital Islamabad chegou a ser parcialmente interditada para o encontro, visando um encerramento definitivo do conflito, atualmente sob cessar-fogo. Trump, por sua vez, afirmou que 'seja lá o que estiver fazendo, parece estar funcionando muito bem', em resposta a questionamentos sobre suas ameaças ao Irã.

O principal obstáculo nas negociações continua sendo a reabertura do Estreito de Ormuz, parcialmente bloqueado por ambos os lados. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, expressou ceticismo sobre a seriedade dos EUA em relação à diplomacia, enquanto o parlamentar Mahmoud Nabavian ameaçou países da região com 'ações destrutivas' caso os EUA ataquem novamente, alertando para a possibilidade de interrupção da produção de petróleo e deslocamento populacional em larga escala.

Paralelamente, Trump era esperado em um evento sobre criptomoedas em Mar-a-Lago. A Agência Nacional de Notícias do Líbano reportou a morte de quatro pessoas em ataques israelenses no sul do país, com o premiê israelense Benjamin Netanyahu ordenando ataques vigorosos a alvos do Hezbollah. Ambos os lados acusam um ao outro de violar o cessar-fogo.

O Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã em março, tornou-se um ponto crítico no conflito, com cerca de 20% do petróleo mundial passando por ali, principalmente para a Ásia. Apesar da reabertura parcial após o cessar-fogo, o fluxo de navios diminuiu, impactando os preços globais. O Irã afirma ter atacado embarcações que tentaram atravessar o estreito, enquanto os EUA alegam ter atingido embarcações iranianas instalando minas, acusações negadas por Teerã.

Trump anunciou um bloqueio naval, instruindo a Marinha a interceptar embarcações que paguem pedágio ao Irã, mas dados indicam que alguns navios iranianos conseguiram burlar o bloqueio. As negociações permanecem em impasse, com questões como o programa nuclear iraniano e o controle do Estreito de Ormuz ainda em disputa. O vice-presidente do Parlamento iraniano anunciou que as primeiras receitas de pedágios do estreito foram depositadas no banco central do país





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