Trump sinaliza fim do cessar-fogo com Irã e impõe prazo para acordo diplomático

O presidente Donald Trump afirmou que a trégua com o Irã deve expirar na quarta-feira sem prorrogação. O clima é de extrema tensão com ameaças de ataques militares e desconfiança mútua, apesar de esforços diplomáticos em curso no Paquistão.

O cenário geopolítico entre Estados Unidos e Irã atravessa um dos momentos mais críticos das últimas décadas, com o presidente Donald Trump elevando o tom das ameaças ao declarar que o cessar-fogo vigente entre as duas nações está próximo de um término definitivo.

Em entrevista concedida nesta segunda-feira, 20, à agência Bloomberg, o mandatário americano foi enfático ao afirmar que a prorrogação da trégua é altamente improvável caso um acordo abrangente não seja firmado até a noite da próxima quarta-feira, dia 22 de abril. Segundo Trump, a pressa não é uma aliada estratégica, e o governo dos Estados Unidos prefere aguardar o tempo que for necessário para garantir um pacto vantajoso, em vez de ceder prematuramente a termos que consideram desfavoráveis. Questionado diretamente sobre a possibilidade de uma retomada imediata das hostilidades, o presidente não hesitou em confirmar que, sem um consenso, o conflito armado é o desfecho mais aguardado, evidenciando a fragilidade das relações diplomáticas atuais. A atmosfera de incerteza é exacerbada por uma série de declarações contraditórias vindas da Casa Branca, o que tem gerado frustração e ceticismo em Teerã. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, utilizou as redes sociais para expressar que a desconfiança histórica entre os dois países apenas se aprofunda diante do que descreve como sinais pouco construtivos por parte da administração Trump. Para Pezeshkian, a mensagem transmitida por Washington parece voltada à rendição do país e não à construção de um diálogo significativo. O clima de tensão atingiu novos patamares após ameaças explícitas de Trump contra a infraestrutura crítica iraniana, incluindo usinas nucleares e pontes estratégicas, enquanto o Irã, por sua vez, prometeu retaliações severas após a interceptação de um cargueiro por forças americanas no Mar Arábico, um ponto nevrálgico para o fluxo global de energia perto do Estreito de Ormuz. Apesar das falas belicosas e do ambiente hostil, os esforços diplomáticos, mediadores pelo Paquistão, continuam em segundo plano, ainda que sob extrema pressão. Relatos indicam que a logística para uma possível segunda rodada de conversas em solo paquistanês segue em curso, com a chegada de aeronaves americanas C-17 carregando equipamentos de segurança e a preparação de hotéis para receber delegações de alto escalão, incluindo o vice-presidente J.D. Vance. Contudo, o ceticismo prevalece, uma vez que o Ministério das Relações Exteriores do Irã nega a existência de planos concretos para novos encontros. O desfecho desta crise permanece incerto, oscilando entre o abismo de uma guerra em larga escala e a tênue possibilidade de uma solução negociada que evite o colapso das conversações e a deflagração de confrontos militares diretos na região, cujas consequências poderiam ser imprevisíveis para a estabilidade econômica e política mundial





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irã Donald Trump Cessar-Fogo Diplomacia Geopolítica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump diz que Irã violou cessar-fogo e que haverá nova negociação no PaquistãoO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Trump anuncia negociações com Irã no Paquistão e ameaça destruição de infraestruturaDonald Trump declarou que representantes americanos irão a Islamabad para negociações com o Irã, oferecendo um acordo que, se rejeitado, levará à destruição de infraestruturas iranianas. Ele acusou o Irã de violar o cessar-fogo e de ameaçar fechar o Estreito de Ormuz, alegando que o bloqueio americano já o fez.

Read more »

Delegação do Irã chega ao Paquistão na terça-feira (21), dizem fontesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Trump anuncia novas negociações com o Irã no Paquistão e ameaça ataquesO presidente dos EUA, Donald Trump, informou que novas negociações com o Irã ocorrerão no Paquistão a partir de segunda-feira. Trump ameaçou atacar pontes e usinas de energia iranianas caso um acordo justo e razoável não seja aceito, acusando o Irã de violar o cessar-fogo com um ataque a um petroleiro no Estreito de Ormuz.

Read more »

Trump anuncia envio de delegação ao Paquistão para negociações com o IrãAFP

Read more »

Sem citar negociações, premiê do Paquistão conversa com presidente do IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »