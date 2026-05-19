Trump's Popularity Among White, Less-Educated Voters in Decline

The article discusses the decline in Donald Trump's popularity among white, less-educated voters, a demographic that has historically been a key supporter of the president. The author highlights the impact of the economy on this group and the low level of concern Trump shows for their needs and problems.

A política americana está cada vez mais dividida pela escolaridade, com eleitores mais instruídos optando pelos democratas e eleitores menos instruídos optando pelos republicanos. Um grupo demográfico que é sinônimo da ascensão política do presidente dos EUA, Donald Trump , e de seu posterior renascimento é o eleitor branco sem diploma universitário.

A queda na popularidade de Trump entre esse grupo tem sido significativa nos últimos 15 meses, com a maioria dos americanos brancos sem formação universitária agora desaprovando o presidente. A economia tem desempenhado um papel importante na queda de Trump entre esse grupo, com pesquisas mostrando que a guerra com o Irã e as políticas de Trump impactaram negativamente a situação financeira de muitos americanos.

Além disso, a maioria dos entrevistados diz que Trump se importa com suas necessidades e problemas “pouco” ou “nada”. No entanto, ainda há tempo para Trump recuperar parte do apoio que perdeu entre esse grupo, mas, neste momento, parece ter problemas significativos com aquele que é, possivelmente, o seu grupo demográfico mais importante





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