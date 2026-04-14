Trump Remove Imagem Controversa e Enfrenta Reações Negativas

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, removeu uma imagem gerada por IA que o retratava como Jesus Cristo após receber críticas de vários grupos religiosos e políticos. A ação surge em meio a tensões com o Papa e a preocupações sobre a utilização da religião na política.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , removeu na segunda-feira, da sua conta na rede social Truth, a imagem que havia publicado um dia antes na qual aparecia representado como Jesus Cristo , em linha com as críticas sem precedentes que Trump tem proferido contra o Papa Leão XIV. O mandatário suprimiu a imagem após receber uma onda de críticas de associações e representantes católicos, evangélicos e protestantes, bem como de outras organizações conservadoras afins ao mandatário. Na imagem, criada com inteligência artificial, Trump aparecia como se fosse Jesus Cristo curando um doente.

Trump recebeu críticas afiadas após a publicação da sua imagem como Jesus Cristo curador. A Administração Trump tem feito proselitismo da religião católica num país cuja Constituição garante a liberdade religiosa. Dois em cada três americanos se declaram cristãos, segundo uma pesquisa da Pew Research. E mais da metade dos eleitores católicos apoiaram o republicano nas últimas eleições.

O presidente reconheceu perante os jornalistas que apagou a imagem. “Sim, publiquei, e pensei que era eu a fazer-me passar por médico”, indicou à imprensa numa conferência de imprensa junto ao Gabinete Oval. “Tinha a ver com a Cruz Vermelha. Há um trabalhador da Cruz Vermelha ali, a quem apoiamos. E só às notícias falsas é que poderia ocorrer algo assim”, apostilou ao mesmo tempo que tentou justificar: “Assim, acabei de saber. E disse: ‘Como lhes ocorreu isso?’ Supõe-se que sou eu, como médico, a curar as pessoas, e de facto curo as pessoas.”

Pouco antes de publicar a imagem da polémica este domingo nas redes, o presidente escreveu uma mensagem na qual atacava o Papa Leão XIV, qualificando-o de “débil com o crime” e “terrível em política externa”. Após as críticas do pontífice à guerra no Irão, Trump afirmou que “não quer um papa que critique o presidente dos Estados Unidos” quando ele está “a fazer exatamente aquilo para o qual foi eleito, por uma esmagadora maioria”. O Papa não se intimidou e respondeu: “Não tenho medo da Administração Trump (…) Continuarei a falar em voz alta contra a guerra”.

Os Estados Unidos são um país com tradição cristã, embora só tenha tido dois presidentes publicamente católicos como Kennedy e Biden. É frequente, no entanto, que os políticos cumpram com as tradições cristãs e louvem a Deus em genérico (sem precisar qual para não ferir sensibilidades), o Governo de Trump levou o tema da religião a outro nível. Muitos dos membros do Governo presumem fervor católico exibindo cruzes cristãs e aludindo à figura de Jesus. Por isso, a imagem de Trump como se fosse Cristo tem sido uma decepção para muitas organizações católicas, evangélicas e até protestantes.

Também para influenciadores conservadores e seguidores do mundo MAGA (Make America Great Again, a corrente ultraconservadora que levou Trump à Casa Branca), que na sua maioria são cristãos católicos ou evangélicos, profundamente conservadores. A antiga aliada de Trump, transformada em flagelo do presidente, Marjorie Taylor Greene, escreveu na rede social X: “É mais do que uma blasfémia. É um espírito anticristo”. Na Páscoa ortodoxa, o presidente Trump atacou o Papa porque este se opõe, com razão, à guerra de Trump no Irão, e depois publicou esta foto sua como se estivesse a substituir Jesus. Isto ocorre depois da publicação da semana passada com a sua diatribe malévola na Páscoa e a sua posterior ameaça de aniquilar toda uma civilização. Repudio-o completamente e rezo para que não se concretize!”

“A blasfémia do Gabinete Oval não é uma trollagem engraçada”, comentou na segunda-feira Cam Higby, um influenciador conservador. As críticas nas redes sociais multiplicaram-se. “Suponho que alguém já lhe disse, mas ao presidente convém, tanto espiritual como politicamente, apagar a foto, independentemente da intenção”, tinha escrito em X Michael Knowles, apresentador de um podcast de direita.

O mal-estar com a imagem de Trump criada com inteligência artificial chegou ao Capitólio. “Sei que tenta ser engraçado, mas foi uma publicação absurda”, garantiu o representante republicano por Nebraska, Don Bacon. “Ontem à noite vi muitos republicanos a comentar. Alguns diziam que só estava a provocar, e outros que era anticristão. Dividir o próprio partido é contraproducente. Para mim foi uma publicação vulgar e infantil”, segundo a cadeia CBS.

O Secretário da Defesa, Pete Hegseth, é talvez o crente mais fervoroso e costuma celebrar serviços religiosos e rezar antes de alguns atos públicos. Hegseth apresentou a guerra no Irão como um conflito de religiões. Encomendou-se a Jesus Cristo e invocou a “providência todo-poderosa de Deus”.





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