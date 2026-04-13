Trump publica imagem que o compara a Jesus após criticar Papa Leão XIV

Após criticar o Papa Leão XIV, Donald Trump compartilha imagem gerada por IA que o retrata como Jesus Cristo, gerando reações e reafirmando posições políticas.
Donald Trump , ex-presidente dos Estados Unidos, voltou a gerar polêmica ao compartilhar, em sua plataforma Truth Social, uma imagem gerada por inteligência artificial que o compara a Jesus Cristo .
A publicação ocorreu após Trump criticar o Papa Leão XIV, chamando-o de 'fraco' e 'liberal demais'.
A imagem, que mostra Trump vestido de branco e vermelho, com as mãos emitindo luzes brilhantes tocando a testa de um homem, evoca a iconografia religiosa tradicional que retrata Jesus curando os doentes.
A cena é enriquecida com elementos simbólicos americanos, como a Estátua da Liberdade, o Lincoln Memorial, aviões de combate, águias, fogos de artifício e a bandeira americana, buscando uma forte representação visual.
A reação do Papa Leão XIV não demorou, com o pontífice declarando que 'não tem medo' das críticas de Trump e reafirmando sua posição contra a guerra no Irã, uma postura que parece ter motivado as recentes provocações do ex-presidente americano
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