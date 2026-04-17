Trump prevê fim próximo de tensões com o Irã e minimiza conflito

Presidente dos EUA declara em evento em Las Vegas que guerra com o Irã "deve terminar em breve", citando impedimentos a petroleiros e otimismo com um possível acordo, enquanto minimiza a duração do conflito e exalta a economia.

Em um evento em Las Vegas nesta quinta-feira (16), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , declarou que a escalada de tensões com o Irã "deve terminar em breve". O mandatário americano, durante seu discurso no evento No Tax on Tips (Sem imposto sobre gorjetas), mencionou que petroleiros na região do Golfo Pérsico estão sendo impedidos de navegar livremente.

Trump relatou a situação, dizendo que os navios recebem a advertência de não se aproximarem e que grandes petroleiros estão optando por se retirar da área. Ele instou o público a observar os acontecimentos na próxima semana no Irã, sugerindo a iminência de novos desenvolvimentos. Abordando a questão dos preços do petróleo antes de retornar ao conflito, Trump comentou: "Vamos ver o que acontece na próxima semana", e acrescentou de forma sugestiva que "Vocês podem ficar muito impressionados, e se ficarem, votem nos republicanos", em alusão às eleições de meio de mandato. Ele declarou com confiança: "Vamos ter a vitória. Muito em breve", referindo-se novamente à situação com o Irã. Estas declarações coincidem com um tom otimista de Trump quanto à possibilidade de um acordo com Teerã, afirmando que o país persa demonstra uma disposição para mudanças que não era vista há dois meses, antes de ele deixar a Casa Branca no início do dia. Ao longo de sua fala, Trump procurou minimizar a duração do conflito, comparando-o a outras guerras americanas de longa data. "Já se passaram dois meses, quero dizer, dois meses. Vocês estiveram em outras guerras por 18 anos, quatro anos", ponderou o presidente. Ele também fez questão de exaltar o desempenho da economia sob sua gestão, mesmo diante dos preços da gasolina em Las Vegas, que se encontravam em torno de US$ 5,00 o galão no momento do evento. "Tivemos a melhor economia da história do nosso país no meu primeiro mandato. E agora estamos destruindo tudo — estamos acabando com tudo", afirmou Trump. Ele prosseguiu: "Apesar da nossa pequena escapada para o adorável país do Irã, um lugar adorável, e tivemos que fazer isso porque, caso contrário, coisas ruins poderiam acontecer". Trump também caracterizou a inflação crescente como "falsa", atribuindo-a aos preços dos combustíveis, que, em sua opinião, retornarão aos patamares anteriores ao conflito. "Não se esqueçam, estamos tendo uma inflação artificial por causa dos preços dos combustíveis e da energia", concluiu o presidente. A instabilidade na região, especialmente no Estreito de Ormuz, desempenha um papel crucial na economia global, sendo uma das rotas de transporte marítimo de petróleo mais importantes do mundo. Qualquer interrupção no fluxo de petróleo através desta via pode ter repercussões significativas nos mercados internacionais e nos preços da energia em escala global. A postura de Trump reflete uma estratégia diplomática de linha dura, combinada com a retórica de que os Estados Unidos não serão arrastados para conflitos prolongados, buscando assim uma resolução rápida e favorável aos seus interesses. A menção à economia e às eleições sugere uma tentativa de vincular a política externa a questões domésticas, buscando apoio eleitoral através de uma demonstração de força e de resultados concretos. A narrativa de que a situação com o Irã está perto de uma resolução, juntamente com a promessa de uma economia forte, visa reforçar a imagem de um líder eficaz e capaz de gerenciar crises complexas. É importante notar que as declarações de Trump sobre a natureza e a duração do conflito no Irã são parte de uma comunicação política que busca moldar a percepção pública e influenciar decisões estratégicas. A forma como ele minimiza a gravidade do conflito e o vincula a conquistas econômicas pode ser interpretada como uma tática para gerar otimismo e confiança em seu governo, especialmente em um período pré-eleitoral





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