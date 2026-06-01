Trump pede mudanças nos compromissos nucleares e garantias sobre o Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, pediu mudanças nos compromissos nucleares e garantias sobre o Estreito de Ormuz, prolongando as negociações com o Irã.

O presidente americano, Donald Trump , pediu mudanças nos compromissos nucleares e garantias sobre o Estreito de Ormuz, prolongando as negociações com o Irã. Divergências persistem, especialmente sobre o controle do estreito e benefícios econômicos.

Trump busca evitar comparações com o acordo de 2015 e a tensão na região persiste com bloqueios navais americanos. A proposta de acordo que vinha sendo negociada entre os dois países, exigindo alterações em pontos considerados centrais pela Casa Branca, segundo informações da rede CNN.

A decisão, tomada após uma reunião com assessores na sexta-feira, prolonga as negociações por pelo menos mais uma semana e evidencia que o entendimento anunciado recentemente pelo próprio presidente como 'praticamente finalizado' ainda enfrenta obstáculos importantes antes de ser concluído. Trump compartilha rascunho de acordo com Irã a aliados enquanto ministro paquistanês viaja aos EUA para reunião com Rubio.

De acordo com autoridades americanas, Trump solicitou mudanças relacionadas principalmente aos compromissos nucleares iranianos e às garantias sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa uma parcela significativa do comércio mundial de petróleo. Os detalhes exatos das alterações não foram divulgados. Fontes do governo afirmam, porém, que o presidente também demonstrou preocupação com eventuais benefícios econômicos oferecidos a Teerã como parte do acordo.

Trump busca evitar comparações com o entendimento nuclear firmado em 2015, durante o governo de Barack Obama. Preços do petróleo sobem com endurecimento da posição dos EUA em relação ao Irã. A nova rodada de negociações ocorre uma semana depois de Trump declarar que o acordo estava amplamente concluído e sugerir que o fim das hostilidades entre os dois países era iminente.

Desde então, autoridades americanas vêm relatando avanços nas conversas para encerrar o conflito, reabrir o Estreito de Ormuz e iniciar negociações mais detalhadas sobre o programa nuclear iraniano. Apesar do otimismo demonstrado publicamente pela Casa Branca, uma reunião de cerca de duas horas realizada na sexta-feira terminou sem decisão definitiva. Trump chegou a afirmar nas redes sociais que faria uma 'determinação final' sobre o acordo, mas acabou optando por enviar novas exigências aos negociadores iranianos.

Guerra no Irã impõe sombra à celebração dos 250 anos de independência dos EUA e causa fissuras na base de Trump. Trump afirmou recentemente que os EUA assumiriam o controle do estoque iraniano de urânio altamente enriquecido e destruiriam esse material como parte do acordo. A República Islâmica, entretanto, sustenta que o atual processo de negociação não inclui discussões detalhadas sobre seu programa nuclear. Também há desacordo sobre a questão financeira.

Enquanto Trump afirmou que não houve discussão sobre transferências de recursos ou alívio econômico para Teerã, autoridades iranianas insistem que qualquer acordo precisará incluir medidas concretas nessa área. Libaneses estão resignados a enfrentar uma guerra longa, mesmo se acordo entre EUA e Irã for anunciado. Neste domingo, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, reforçou a posição de Teerã ao afirmar que nenhum acordo será aprovado sem garantias concretas dos interesses iranianos.

- Os soldados do campo diplomático não confiam nas palavras e promessas do inimigo. O que importa são conquistas tangíveis que devemos obter; em troca delas, cumpriremos nossos compromissos - declarou, em um vídeo divulgado pela agência iraniana Tasnim. Irã afirma ter disparado contra quatro navios que tentavam cruzar o Estreito de Ormuz. O senador democrata Chris Coons afirmou neste domingo que as condições apresentadas por Trump parecem aceitáveis em teoria, mas questionou se elas poderão ser implementadas na prática.

Segundo ele, os recentes confrontos demonstraram que o Irã ainda possui capacidade para interromper o tráfego marítimo na região por meio de minas navais e ataques com drones. - Podemos usar nossa superioridade tecnológica para bombardear grandes instalações no Irã, mas não conseguiremos impedir que eles mantenham capacidade para fechar o Estreito de Ormuz ou atacar nossos aliados com drones - afirmo





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