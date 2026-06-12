Trump não vai à abertura da Copa do Mundo nos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, não comparecerá à abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos, de acordo com a organização do Mundial.

O presidente dos EUA, Donald Trump , não comparecerá à abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos . A informação foi confirmada oficialmente pela organização do Mundial.

O CEO da força-tarefa da Copa do Mundo, Andrew Giuliani, afirmou que o presidente Trump não comparecerá ao jogo de estreia da seleção masculina dos Estados Unidos contra o Paraguai, na sexta-feira (12). A expectativa de que o presidente pudesse ficar de fora ganhou força nos últimos dias em meio à escalada das tensões envolvendo os Estados Unidos e o Irã.

O cenário internacional tem ocupado boa parte da agenda da Casa Branca e alimentado dúvidas sobre a participação de Trump no evento. A abertura da Copa do Mundo será realizada nos Estados Unidos, ao lado de México e Canadá, que são os três países-sede do Mundial de 2026. Esta será a primeira Copa da história disputada por 48 seleções e realizada simultaneamente em três nações.

Além disso, a expectativa de que o presidente pudesse ficar de fora ganhou força nos últimos dias em meio à escalada das tensões envolvendo os Estados Unidos e o Irã. O cenário internacional tem ocupado boa parte da agenda da Casa Branca e alimentado dúvidas sobre a participação de Trump no evento. O secretário de Estado, Marco Rubio, comparecerá à partida juntamente com o secretário de Transporte, Sean Duffy, e o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin





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