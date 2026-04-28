Trump insatisfeito com proposta iraniana para encerrar guerra no Oriente Médio

Um alto funcionário norte-americano revelou que o presidente Donald Trump não está satisfeito com o acordo proposto pelo Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio, pois o plano não aborda o programa militar do país. As negociações, mediadas pelo Paquistão, enfrentam desafios significativos devido às divergências entre os dois países.

Um alto funcionário norte-americano revelou nesta segunda-feira, 27, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , não está satisfeito com o acordo proposto pelas autoridades iranianas para encerrar a guerra no Oriente Médio .

De acordo com a agência de notícias Reuters, o plano enviado pelo Irã não aborda o programa militar do país, o que gerou descontentamento na Casa Branca. Mais cedo, Trump discutiu a proposta repassada por mediadores do Paquistão com seus principais assessores de segurança nacional, mas uma fonte próxima ao governo americano afirmou que 'ele não gostou da proposta'.

A insatisfação de Trump reflete a divergência entre os dois países em relação aos termos do acordo, especialmente no que diz respeito ao programa nuclear iraniano. Na segunda-feira, fontes iranianas afirmaram à Reuters que suas propostas não tratariam do programa nuclear até o fim da guerra e até a resolução das disputas sobre o transporte marítimo na região.

Em contrapartida, os Estados Unidos reiteraram que a questão nuclear deveria ser um ponto central das negociações desde o começo, demonstrando uma postura inflexível em relação às exigências de Teerã. Fontes paquistanesas também afirmaram que os esforços para reduzir as divergências entre os países não foram interrompidos, mesmo após Trump cancelar a ida dos enviados especiais dos EUA ao Paquistão, no sábado, 25.

A decisão foi tomada após notícias de que o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, havia deixado Islamabad depois de entregar ao governo paquistanês um documento com as exigências do Irã para o fim da guerra no Oriente Médio. Desde sexta-feira, os iranianos sinalizaram que não se reuniriam com Steve Witkoff e Jared Kushner, representantes americanos designados para discutir o tema, optando por manter o Paquistão como canal de comunicação entre Teerã e Washington.

A tensão entre os Estados Unidos e o Irã continua alta, com ambos os lados mantendo posições firmes em relação às negociações. Enquanto o Irã busca garantir a segurança de seu transporte marítimo e a suspensão das sanções, os EUA insistem na inclusão do programa nuclear nas discussões desde o início. A mediação do Paquistão, embora ainda ativa, enfrenta desafios significativos para alinhar as expectativas das duas nações.

A situação no Oriente Médio permanece volátil, com a possibilidade de um prolongamento do conflito caso as negociações não avancem em um acordo satisfatório para ambas as partes





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