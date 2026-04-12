Trump impõe bloqueio ao Estreito de Ormuz após fracasso de negociações e eleva tensões no Oriente Médio

Os Estados Unidos anunciam bloqueio naval ao Estreito de Ormuz após negociações fracassadas com o Irã, elevando as tensões no Oriente Médio e gerando preocupações sobre uma possível escalada do conflito.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou no domingo, 12, a imposição de um bloqueio naval ao Estreito de Ormuz, após acusar o Irã de manter uma postura 'inflexível' sobre seu programa nuclear , culminando no fracasso das negociações no Paquistão, que visavam pôr fim a seis semanas de conflito no Oriente Médio .

Em uma publicação na plataforma Truth Social, Trump declarou que a Marinha americana iniciará, com 'efeito imediato', o bloqueio a todos os navios que tentarem entrar ou sair do estratégico estreito, um ponto crucial para o comércio global de petróleo, e afirmou que começariam a 'destruir' as minas marítimas supostamente colocadas pelo Irã. A medida, que envolve a participação de outros países, segundo Trump, surge em meio a crescentes tensões e preocupações sobre o futuro da frágil trégua no conflito. O anúncio de Trump provocou reações imediatas e de forte tom por parte do Irã, que reafirmou sua determinação em resistir às ameaças americanas. O fracasso das negociações em Islamabad, que envolveram altas autoridades de ambos os países, sinaliza um retrocesso nas tentativas de alcançar um acordo duradouro e levanta temores sobre uma possível escalada do conflito, com consequências significativas para a região e para a economia global.\A resposta iraniana à ameaça americana foi imediata e incisiva. Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento iraniano, que liderou a delegação do país nas negociações no Paquistão, enfatizou que o Irã 'não se curvará a nenhuma ameaça de Washington'. O chefe da Marinha iraniana, Shahram Irani, classificou a ameaça de Trump como 'ridícula', afirmando que as forças armadas iranianas mantêm 'controle total' do estreito e monitoram de perto os movimentos militares americanos na região. A agência de notícias Fars, ligada ao governo iraniano, reportou que dois petroleiros com bandeiras paquistanesas, que se dirigiam ao estreito, teriam revertido sua rota em resposta ao anúncio do bloqueio. O Irã também divulgou dados sobre as baixas causadas pela guerra, indicando um total de 3.375 mortos, conforme o Instituto de Medicina Legal. A ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), por sua vez, registrou, até 6 de abril, pelo menos 3.597 mortos, incluindo 1.665 civis, dos quais pelo menos 248 crianças, evidenciando o impacto humanitário do conflito.\Em uma entrevista à Fox News, Trump reforçou sua postura de confronto, afirmando que 'poderia acabar com o Irã em um único dia' e advertindo a China sobre possíveis tarifas de 50% caso preste ajuda militar ao Irã. A estratégia de Trump, que inclui a retomada de ameaças e ultimatos, ocorreu após o fracasso das negociações no Paquistão, onde Irã e Estados Unidos apresentaram posições divergentes sobre questões cruciais, principalmente a questão nuclear. O Irã insiste em seu direito de manter seu programa nuclear para fins civis, enquanto os Estados Unidos e outros países ocidentais o acusam de buscar armas nucleares. A especialista Nicole Grajewski alertou que o bloqueio ao Estreito de Ormuz por parte dos Estados Unidos pode ser interpretado como um sinal de que Washington está menos inclinado à diplomacia e mais propenso a usar meios militares diretos, o que poderia levar a uma escalada do conflito. O fracasso das negociações e as ameaças de ambos os lados aumentam a preocupação com a retomada das hostilidades, que poderiam inflacionar os preços da energia e prejudicar o comércio global de petróleo e gás. O Paquistão, mediador das negociações, instou os dois países a manterem o cessar-fogo temporário, mas as dúvidas sobre a manutenção da trégua permanecem, especialmente devido aos contínuos ataques israelenses contra o Líbano





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Irã Estreito De Ormuz Bloqueio Naval Negociações Fracassadas Oriente Médio Conflito Programa Nuclear

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump diz que o Estreito de Ormuz será reaberto ‘em breve’O presidente americano desejou sorte ao seu vice-presidente, J.D. Vance, que participará das negociações com o Irã em Islamabad, capital do Paquistão, neste fim de semana

Read more »

Drone de Vigilância MQ-4C Triton da Marinha dos EUA Desaparece no Estreito de OrmuzUm drone de vigilância MQ-4C Triton, o mais caro da frota dos EUA, desapareceu sobre o Estreito de Ormuz após emitir um alerta de emergência, após realizar uma missão de vigilância. A causa do desaparecimento, que ocorre após um cessar-fogo entre EUA e Irã, é desconhecida.

Read more »

Drone de Vigilância MQ-4C Triton Desaparece no Estreito de OrmuzUm drone de vigilância MQ-4C Triton da Marinha dos EUA, avaliado em R$ 1 bilhão, desapareceu no Estreito de Ormuz após emitir um alerta de emergência e perder altitude. A causa do desaparecimento é desconhecida.

Read more »

Drone de Vigilância de R$ 1 Bilhão Desaparece no Estreito de Ormuz: EUA Investigam CausaUm drone de vigilância MQ-4C Triton da Marinha dos EUA, avaliado em R$ 1 bilhão, desapareceu no Estreito de Ormuz após emitir um alerta de emergência. A aeronave estava em missão de vigilância e sumiu dos radares, gerando investigação sobre as causas e aumentando as tensões na região.

Read more »

Tensão no Estreito de Ormuz: Tráfego de navios reduzido e negociações de paz em andamentoO tráfego de navios no Estreito de Ormuz permanece reduzido, mesmo após um cessar-fogo temporário entre EUA e Irã. Negociações de paz estão em andamento, mas a instabilidade persiste devido a tensões políticas e ao programa nuclear iraniano.

Read more »

Tensões no Oriente Médio: Negociações EUA-Irã e Movimentações no Estreito de OrmuzAs últimas notícias sobre o conflito no Oriente Médio até 20h30 deste sábado, 11 de abril, destacam as negociações diretas entre EUA e Irã em Islamabad, com foco no Estreito de Ormuz, onde navios militares dos EUA estão realizando operações de desminagem. Irã alerta que um acordo dependerá dos interesses, e a presença de petroleiros no estreito indica uma tentativa de aliviar a pressão no fornecimento de energia global.

Read more »