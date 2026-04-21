Head Topics

Trump estende cessar-fogo com Irã enquanto bloqueio naval em Ormuz mantém tensão global

Geopolítica News

Trump estende cessar-fogo com Irã enquanto bloqueio naval em Ormuz mantém tensão global
GeopolíticaIrãEUA
📆4/21/2026 10:13 PM
📰g1
128 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 72% · Publisher: 86%

Presidente americano prorroga trégua militar aguardando uma proposta unificada do Irã, mas mantém bloqueio marítimo estratégico no Estreito de Ormuz em meio à queda de popularidade doméstica.

O cenário geopolítico global atingiu um ponto de tensão crítica nesta terça-feira, 21, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a prorrogação do cessar-fogo no conflito contra o Irã. A medida, comunicada através da plataforma Truth Social, surge como uma tentativa de manter a porta diplomática aberta enquanto a Casa Branca aguarda uma proposta unificada de paz por parte dos representantes iranianos.

Trump justificou a decisão citando a fragmentação política interna no Irã e atendendo a uma solicitação direta do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e do marechal de campo Asim Munir, que buscam mediar uma saída pacífica para a crise. Contudo, apesar da suspensão das hostilidades diretas, o governo americano decidiu manter o rigoroso bloqueio naval no Estreito de Ormuz, uma rota vital por onde transita cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo. A reação de Teerã foi imediata e hostil. Através de comunicados difundidos pela Tasnim News Agency, vinculada à Guarda Revolucionária, o governo iraniano classificou a manutenção do bloqueio como uma continuação das hostilidades, afirmando que o Estreito de Ormuz permanecerá fechado enquanto a pressão naval persistir. O regime iraniano chegou a elevar o tom, advertindo que, caso a situação não se altere, o país não hesitará em romper o bloqueio pela força e considerar o estreito efetivamente fechado. O impasse diplomático gerou consequências práticas imediatas: o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, optou por suspender sua viagem a Islamabad, onde participaria de uma rodada crucial de negociações, devido à ausência de uma resposta clara e unificada por parte de Teerã às demandas da administração americana. Fontes próximas à Casa Branca indicam que Jared Kushner e Steve Witkoff, enviados especiais para o Oriente Médio, estão em constante diálogo para avaliar os próximos passos deste delicado tabuleiro diplomático. Paralelamente à crise internacional, a administração Trump enfrenta um desgaste significativo na esfera doméstica. Dados recentes de uma pesquisa Reuters/Ipsos revelam que a taxa de aprovação do presidente estagnou em 36%, o índice mais baixo registrado desde o início do seu mandato em janeiro de 2025. Este cenário de impopularidade é alimentado tanto pelo conflito militar, que gerou um impacto direto na inflação e nos preços dos combustíveis, quanto por disputas públicas com o Papa Leão. O levantamento, que consultou mais de 4.500 adultos americanos, destaca ainda que o temperamento do presidente tem sido um tema recorrente de debate, inclusive entre membros de seu próprio partido. À medida que o mundo observa a tensão em Ormuz, a pressão interna sobre Trump continua a subir, criando um ambiente político de incertezas, onde a estabilidade econômica global depende inteiramente do sucesso das negociações de paz que, até o presente momento, permanecem estagnadas pela falta de interlocução oficial por parte do governo iraniano

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

Geopolítica Irã EUA Estreito De Ormuz Conflito

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irã diz que apreensão de navio em Ormuz pelo EUA é 'pirataria' e promete retaliarIrã diz que apreensão de navio em Ormuz pelo EUA é 'pirataria' e promete retaliarO petroleiro tinha a China como destino
Read more »

Estreito de Ormuz segue 'deserto' em meio a impasse entre EUA e IrãEstreito de Ormuz segue 'deserto' em meio a impasse entre EUA e IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

O Controle Estratégico do Estreito de Ormuz: O Novo Trunfo Geopolítico do IrãO Controle Estratégico do Estreito de Ormuz: O Novo Trunfo Geopolítico do IrãO Irã busca formalizar o controle total sobre o Estreito de Ormuz como ferramenta de pressão geopolítica e segurança nacional, intensificando tensões com vizinhos e potências internacionais.
Read more »

Petróleo sobe 5% com impasse entre EUA e Irã no Estreito de OrmuzPetróleo sobe 5% com impasse entre EUA e Irã no Estreito de OrmuzPreço das ações asiáticas também apresentaram avanço na abertura dos mercados nesta segunda-feira.
Read more »

Trump diz que é improvável estender trégua com Irã e que Ormuz seguirá bloqueadoTrump diz que é improvável estender trégua com Irã e que Ormuz seguirá bloqueadoPresidente americano reafirmou que o cessar-fogo expira nesta quarta-feira
Read more »

Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de OrmuzTrump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de OrmuzMedida ocorre a pedido do Paquistão, enquanto Washington aguarda uma proposta unificada de líderes iranianos.
Read more »



Render Time: 2026-04-24 15:15:11