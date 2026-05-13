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Trump e Xi Jinping: presidente dos EUA e China discutem venda de armas para Taiwan

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Trump e Xi Jinping: presidente dos EUA e China discutem venda de armas para Taiwan
TaiwanPresidentes Dos EUA E ChinaEncontro Em Busan
📆5/13/2026 5:20 AM
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Trump e Xi Jinping, presidente dos Estados Unidos e China, discutem a venda de armas para Taiwan durante o encontro em Busan, na Coreia do Sul. A ilha na costa chinesa é considerada um dos territórios mais sensíveis do atual cenário geopolítico mundial, e os dois países mantêm uma relação estratégica devido à fabricação de semicondutores, os chamados chips.

Trump e Xi Jinping se encontram em Busan, na Coreia do Sul, nesta quinta-feira (30). Taiwan será um dos temas mais delicados discutidos no encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim, entre quarta-feira (13) e sexta (15).

Vídeos em alta no g1 A ilha na costa chinesa é um dos territórios mais sensíveis do atual cenário geopolítico mundial - e um dos mais estratégicos para potências mundiais. Ela é considerada uma província `rebelde` pela China, que afirma que ela faz parte do próprio território. Já os Estados Unidos, apesar de formalmente não reconhecerem a independência de Taiwan, atuam para garantir a autonomia da região.

Trump afirmou nesta segunda-feira (11) que pretende discutir com Xi Jinping a venda de armas americanas para Taiwan, tema que irrita Pequim há anos. Segundo ele, `Taiwan sempre aparece durante as conversas com a China`. Nesta terça-feira (12), às vésperas da reunião entre Trump e Xi, o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, agradeceu aos EUA pela ajuda no fortalecimento de suas defesas e afirmou que Taipei não cederá à pressão chinesa.

Entenda abaixo por que Taiwan é tão importante na disputa de poder entre EUA e China. Localização estratégica e disputa histórica Taiwan fica em uma posição considerada estratégica no centro das rotas marítimas e militares da Ásia. Para os Estados Unidos, Taiwan funciona como um pilar estratégico para conter a expansão militar chinesa na região do Indo-Pacífico e preservar o equilíbrio regional construído pelos EUA desde a Segunda Guerra Mundial.

A ilha tem cerca de 23 milhões de habitantes e funciona, na prática, como um Estado independente. A relação entre os EUA e Taiwan é baseada na chamada Lei de Relações com Taiwan, aprovada pelo Congresso dos Unidos em 1979, e permite a fornecimento de armas para garantir a segurança da ilha. Embora não mantenham relações diplomáticas formais com Taiwan, os EUA são o principal aliado internacional da ilha e seu maior fornecedor de armas.

A vendavalguns americana para Taiwan criou uma situação chamada de `ambiguidade estratégica`: Washington não afirma claramente se defenderia Taiwan em caso de invasão chinesa, mas também não descarta essa possibilidade. A China reagiu imediatamente e realizou novos exercícios militares ao redor da ilha. Em outras ocasiões, Pequim já afirmou que as manobras servem como `aviso aos separatistas`.

Coração da fabricação de chips Além da disputa militar, Taiwan ocupa um papel central na economia mundial por causa da fabricação de semicondutores, os chamados chips

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