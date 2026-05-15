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Trump e Xi Jinping discutem geopolítica e comércio em encontro histórico em Pequim

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Trump e Xi Jinping discutem geopolítica e comércio em encontro histórico em Pequim
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📆5/15/2026 5:28 AM
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O encontro entre os líderes dos Estados Unidos e da China abordou a crise no Oriente Médio, a questão de Taiwan e acordos comerciais bilaterais.

O cenário diplomático global foi marcado por um encontro de alta magnitude em Pequim, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e o líder chinês, Xi Jinping , reuniram-se para discussões que podem moldar o futuro das relações entre as duas maiores potências do mundo.

A visita, ocorrida em maio de 2026, foi caracterizada por um contraste evidente entre a cordialidade pública e as profundas divergências discutidas a portas fechadas. Durante a recepção no Jardim de Zhongnanhai, Trump não poupou elogios à liderança de Xi, ressaltando a importância de manter um diálogo aberto e franco, enquanto o líder chinês enfatizou que as duas nações deveriam atuar como parceiras em vez de rivais, buscando prosperidade mútua em uma nova era de convivência global.

A pompa da recepção, com desfiles militares e tapetes vermelhos, serviu como moldura para um diálogo que, apesar das aparências, revelou a complexidade de alinhar interesses tão distintos. Um dos pontos centrais da agenda foi a instabilidade no Oriente Médio. A China manifestou publicamente a necessidade urgente de uma trégua duradoura na região, instando a comunidade internacional a colaborar para a reabertura imediata das rotas marítimas, especificamente o estratégico Estreito de Ormuz.

A preocupação de Pequim reflete o impacto econômico global que o bloqueio dessas vias provoca. Paralelamente, Donald Trump afirmou que houve um consenso importante sobre a questão nuclear do Irã, alegando que a China concordou que o país persa não deve possuir armas nucleares. Essa convergência, se confirmada, representaria um avanço significativo na segurança regional.

Além disso, discutiu-se a possibilidade de a China aumentar a importação de petróleo americano, uma estratégia que visaria reduzir a dependência chinesa da produção instável do Golfo Pérsico, ao mesmo tempo em que fortaleceria as exportações dos Estados Unidos. Entretanto, a harmonia superficial foi testada ao abordar a questão de Taiwan.

Em reuniões privadas, Xi Jinping foi enfático ao classificar a autonomia da ilha como uma linha vermelha intransponível, alertando que qualquer condução inadequada desse tema poderia levar a um choque direto e a um conflito armado entre as superpotências. A resposta americana, veiculada por Marco Rubio, secretário de Estado, foi igualmente firme, descrevendo a tentativa de tomar Taiwan pela força como um erro terrível.

Rubio reiterou que os Estados Unidos mantêm a política de ambiguidade estratégica, garantindo que a posição de Washington sobre a autonomia da ilha permanece inalterada. Embora a venda de armamentos para Taiwan não tenha sido o centro das discussões, a tensão subjacente deixou claro que este continua sendo o principal ponto de atrito bilateral.

Para além de Taiwan e do Oriente Médio, a pauta incluiu a guerra na Ucrânia e as persistentes tensões na Península Coreana, demonstrando a amplitude dos desafios que exigem coordenação entre Washington e Pequim. Trump celebrou a conclusão de acordos comerciais que classificou como fantásticos, sugerindo que a diplomacia direta conseguiu resolver impasses que outras administrações não teriam superado.

A visita culminou em momentos de descontração, como a visita ao Templo do Céu e um banquete de Estado, onde os elogios recíprocos voltaram a predominar. Contudo, a análise final do encontro sugere que, embora a comunicação tenha sido reestabelecida e alguns acordos comerciais tenham sido firmados, os impasses estruturais e ideológicos permanecem, exigindo cautela e diplomacia contínua para evitar que a rivalidade se transforme em confronto aberto

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