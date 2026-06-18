Trump é recebido por Macron em jantar de gala no Palácio de Versalhes para celebrar 250 anos da independência dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, participou de um jantar oferecido pelo presidente francês Emmanuel Macron no Palácio de Versalhes, em evento que celebrou os 250 anos da independência americana e incluiu tour por salões históricos e concerto na Capela Real.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , foi recebido no Palácio de Versalhes na noite desta quarta-feira, 17 de junho de 2026, pelo presidente francês Emmanuel Macron e sua esposa, Brigitte Macron, para um jantar de gala em comemoração ao 250º aniversário da independência americana.
O evento ocorreu logo após a conclusão da cúpula do G7, realizada em Évian, no sul da França, e marca um momento de destaque nas relações bilaterais entre os dois países, embora ocorra em um contexto de tensões diplomáticas recentes. A cerimônia de boas-vindas foi cuidadosamente coreografada, com Trump sendo cumprimentado por Macron assim que desembarcou de seu carro no pátio principal do palácio, um símbolo máximo do poderio e do esplendor da monarquia francesa.
A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, não compareceu ao evento, deixando o presidente americano acompanhado apenas por sua comitiva. A programação prevista incluiu uma visita privada ao icônico Salão dos Espelhos, local onde foi assinado o Tratado de Versalhes em 1919 e que agora serve como cenário para um momento de diplomacia cultural.
Em seguida, os líderes assistiram a um concerto especial na Capela Real, que abriga a cripta dos reis da França, e percorreram uma galeria recém-inaugurada dedicada à Guerra da Independência Americana, que celebra a histórica aliança entre França e Estados Unidos. O jantar oficial foi servido na Galeria Inferior, um espaço monumental que exibe obras de arte de grande escala, e reuniu representantes de altos escalões dos dois governos.
O evento, embora social, carrega um peso político significativo, pois busca reforçar os laços históricos entre as nações em um momento de complexas negociações comerciais e divergências sobre questões como mudanças climáticas e segurança global. As imagens do encontro, amplamente divulgadas pela imprensa internacional, mostram Macron e Trump em conversas privadas, caminhando pelos corredores dourados de Versalhes, acompanhados por suas esposas em alguns momentos.
A escolha do local não foi acidental; Versalhes, como patrimônio da humanidade, simboliza a continuidade da cultura francesa e sua influência mundial, oferecendo um palco espetacular para um encontro que busca apagar, ao menos simbolicamente, as arestas públicas dos últimos anos. O jantar, portanto, transcende a mera celebração histórica e se configura como um ato de diplomacia de larga escala, com o objetivo de projetar uma imagem de unidade e respeito mútuo entre as duas potências ocidentais.
As fotos oficiais, divulgadas por agências de notícias como Reuters, capturaram detalhes como o aperto de mão entre os presidentes, o sorriso moderado de Brigitte Macron e a postura séria de Trump, que pareceu mais relaxado do que em ocasiões anteriores na Europa. O encontro aconteceu sob forte esquema de segurança, com aprivilegiada do palácio fechada ao público e a presença de assessores e tradutores em todos os momentos.
A ausência de Melania Trump foi notada e comentada, mas a Casa Branca não emitiu uma explicação oficial, limitando-se a confirmar a participação do presidente. Em resumo, este jantar em Versalhes representa um esforço francês para reaquecer a relação bilateral através de um evento de alta visibilidade e symbolismoo, construindo pontes em uma era de crescentes incertezas geopolíticas.
A celebração dos 250 anos da independência dos EUA serviu como pano de fundo para um diálogo que, embora privado, teve ecos globais e foi amplamente interpretado como um gesto de reaproximação estratégica
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