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Trump e o Brasil: uma disputa de interesses econômicos

Política News

Trump e o Brasil: uma disputa de interesses econômicos
Donald TrumpPCCComando Vermelho
📆5/28/2026 6:10 PM
📰bbcbrasil
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A possibilidade de Trump classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas tem gerado preocupações no Brasil. Especialistas afirmam que isso poderia desgastar o governo de Lula e criar instabilidade no país.

A possibilidade de Donald Trump , presidente dos Estados Unidos, classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, tem gerado preocupações no Brasil.

Especialistas afirmam que isso poderia desgastar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e criar instabilidade no país. No entanto, é improvável que Trump adote uma postura tão agressiva contra o Brasil, de acordo com os especialistas. A classificação de organizações criminosas como terroristas permite que as autoridades americanas tenham margem mais ampla de atuação, mas é um processo complexo e regulado.

A RICO e a Kingpin Act são as leis que permitem processar organizações envolvidas em crimes continuados e narcotráfico internacional, respectivamente. No entanto, essas leis são profundamente reguladas e exigem investigação formal, produção de provas e revisão judicial para que suas sanções sejam de fato aplicadas. A possibilidade de Trump recorrer a essas leis para impor sanções a bancos brasileiros ou a civis que tenham relação com organizações criminosas é improvável, de acordo com os especialistas.

A cooperação internacional é fundamental para o enfrentamento às facções criminosas, e a classificação de PCC e CV como terroristas poderia prejudicar essa cooperação. A possibilidade de Trump atender ao pedido de Flávio e classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas é improvável, de acordo com os especialistas. A experiência do governo de Trump com a Venezuela e Cuba é citada como exemplo de como ele não adotou uma postura tão agressiva contra esses países.

A relação econômica entre Brasil e Estados Unidos é forte, e há centenas de empresas que atuam em parceria nos dois países. A classificação de PCC e CV como terroristas poderia prejudicar essa relação econômica e não interessa ao governo americano ver isso acontecer

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Donald Trump PCC Comando Vermelho Terrorismo Relações Internacionais Cooperação Internacional Economia

 

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