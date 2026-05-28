Trump e o Brasil: uma disputa de interesses econômicos

A possibilidade de Trump classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas tem gerado preocupações no Brasil. Especialistas afirmam que isso poderia desgastar o governo de Lula e criar instabilidade no país.

A possibilidade de Donald Trump , presidente dos Estados Unidos, classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, tem gerado preocupações no Brasil.

Especialistas afirmam que isso poderia desgastar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e criar instabilidade no país. No entanto, é improvável que Trump adote uma postura tão agressiva contra o Brasil, de acordo com os especialistas. A classificação de organizações criminosas como terroristas permite que as autoridades americanas tenham margem mais ampla de atuação, mas é um processo complexo e regulado.

A RICO e a Kingpin Act são as leis que permitem processar organizações envolvidas em crimes continuados e narcotráfico internacional, respectivamente. No entanto, essas leis são profundamente reguladas e exigem investigação formal, produção de provas e revisão judicial para que suas sanções sejam de fato aplicadas. A possibilidade de Trump recorrer a essas leis para impor sanções a bancos brasileiros ou a civis que tenham relação com organizações criminosas é improvável, de acordo com os especialistas.

A cooperação internacional é fundamental para o enfrentamento às facções criminosas, e a classificação de PCC e CV como terroristas poderia prejudicar essa cooperação. A possibilidade de Trump atender ao pedido de Flávio e classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas é improvável, de acordo com os especialistas. A experiência do governo de Trump com a Venezuela e Cuba é citada como exemplo de como ele não adotou uma postura tão agressiva contra esses países.

A relação econômica entre Brasil e Estados Unidos é forte, e há centenas de empresas que atuam em parceria nos dois países. A classificação de PCC e CV como terroristas poderia prejudicar essa relação econômica e não interessa ao governo americano ver isso acontecer





bbcbrasil / 🏆 8. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump PCC Comando Vermelho Terrorismo Relações Internacionais Cooperação Internacional Economia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Senador Flávio Bolsonaro pede que Trump classifique PCC e Comando Vermelho como terroristasEm reunião com o presidente americano, Flávio Bolsonaro solicitou que os Estados Unidos considerem as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Trump afirmou que avaliará a possibilidade. Também foram discutidos temas como tarifas, terras raras e segurança, com a promessa de incluir o Brasil no Escudo das Américas.

Read more »

Protestos na Bolívia travam deportação de chefe do PCC ao Brasil, diz PFPrevisão é de que ele possa chegar em solo brasileiro nesta quarta-feira (27), mas entraves no país boliviano têm gerado impasse logístico e dificultado o processo de transferência do traficante

Read more »

Chefe do PCC preso na Bolívia chega ao BrasilGerson Palermo, megatraficante e chefe do PCC, foi expulso da Bolívia e chegou a Campo Grande. Ele estava foragido há seis anos e tem condenações que somam 126 anos. Será levado ao presídio federal.

Read more »

Líder do PCC preso na Bolívia chega ao BrasilGerson Palermo foi extraditado para Campo Grande (MS) e será levado ao sistema penitenciário federal

Read more »