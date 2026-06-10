Trump e Netanyahu subestimam resistência iraniana e perdem controle da guerra

Análise do fracasso da estratégia de Washington e Tel Aviv contra o Irã, destacando a resiliência do regime, a paralisia do estreito de Ormuz e as consequências imprevistas para os líderes dos EUA e Israel.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e o primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , apostaram em uma campanha militar rápida e decisiva contra o Irã, antecipando a queda do regime que governa o país desde 1979.

No entanto, a resistência iraniana tem se mostrado muito maior do que o calculado, e ambos os líderes agora enfrentam as consequências imprevistas de seus erros estratégicos. A guerra, iniciada em 28 de fevereiro, transformou a região, mas não da maneira esperada. Em vez de uma vitória rápida, o conflito se arrasta, com períodos de tensão alternados com confrontos abertos, e o risco é o de uma crise permanente e desgastante.

O episódio mais recente foi a derrubada de um helicóptero Apache dos EUA pelo Irã, um lembrete claro de que o regime iraniano ainda pode infligir danos significativos às forças americanas e não demonstra intenção de recuar. Para os líderes em Teerã, vencer significa sobreviver e ampliar seu poder de dissuasão, especialmente consolidando o controle sobre o estreito de Ormuz, via marítima estratégica. A tripulação do Apache sobreviveu, evitando uma possível escalada ainda maior, caso houvesse mortes.

Washington e Tel Aviv agora tentam calibrar suas respostas, equilibrando a necessidade de demonstrar força com a preservação de um processo diplomático lento e até agora improdutivo. Trump busca uma saída que possa vender como vitória ao público americano, crescente desgastado com a guerra, mas essa tarefa revela-se cada vez mais difícil. O estreito de Ormuz, essencial para o comércio global, está praticamente paralisado desde o início do conflito, exacerbando a pressão econômica internacional.

Nos pronunciamentos iniciais, tanto Trump quanto Netanyahu falaram com a certeza de uma transformação histórica. Em Mar-a-Lago, Trump dirigiu-se ao povo iraniano, prometendo ajuda iminente e alertando para o perigo, numa tentativa de fomentar uma revolta interna. Em Tel Aviv, Netanyahu, sob a luz do sol no terraço do Ministério da Defesa, declarou que finalmente realizaria seu objetivo de longa data: aniquilar o regime iraniano.

Sua retórica sempre colocou o Irã como a principal ameaça existencial a Israel, e por anos ele buscou, sem sucesso, o apoio americano para um ataque direto. Com Trump, encontrou um parceiro disposto, especialmente após os ataques do Hamas em outubro de 2023, que reforçaram a narrativa de que a força militar, com respaldo dos EUA, traria segurança e prosperidade duradouras.

No entanto, a estratégia falhou. A ordem de Trump para que Netanyahu cancelasse um ataque planejado a Beirute na segunda-feira, 8 de junho, deixou o premiê israelense visivelmente abatido, segundo relatos de analistas como Ben Caspit, um de seus críticos mais ferrenhos. A imagem de um "balão murcho" simboliza o colapso da aposta na força pura para remodelar a região. Agora, ambos os líderes se defrontam com a pergunta incômoda: o que deu errado?

Subestimar a capacidade de resistência do Irã, sua rede de proxies regionais e sua determinação em lutar por sua sobrevivência foi um erro fundamental. A premissa de que o regime entraria em colapso rapidamente ou se renderia às demandas ocidentais mostrou-se ilusória. A tentativa de usar a força para forçar uma mudança de regime ou concessões nucleares substanciais não produziu os resultados esperados.

Em vez disso, o conflito se estendeu, gerando instabilidade duradoura, ameaças à navegação no Golfo Pérsico e um renovado sentimento de união nacional dentro do Irã contra o que é percebido como agressão estrangeira. A paralisia do estreito de Ormuz prejudica não apenas o Irã, mas toda a economia global, aumentando o custo político para Washington e seus aliados.

Para Trump, a promessa de uma vitória clara e uma saída honrosa torna-se cada vez mais distante, enquanto a guerra se mantém profundamente impopular no eleitorado americano. A situação força uma reconsideração dolorosa: talvez a força militar, por si só, seja incapaz de produzir a transformação política渴望ada no Oriente Médio.

A região de fato está sendo transformada, mas os ventos que sopram agora são de resistência, insegurança prolongada e um equilíbrio de poder que favorece a persistência do status quo beligerante, em detrimento dos objetivos declarados de Washington e Jerusalém





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