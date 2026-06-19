Trump e Meloni trocam farpas por foto no G7: 'Nem eu nem a Itália imploramos nada. Trump inventou'

A líder italiana, Giorgia Meloni, afirmou que os comentários de Trump foram completamente 'inventados' e o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, cancelou uma viagem para os Estados Unidos programada para o início da semana que vem. A troca de farpas em público indica como os antigos laços próximos entre os dois chefes de governo se deterioraram nos últimos meses.

A troca de farpas entre Trump e Meloni por foto no G7: 'Nem eu nem a Itália imploramos nada. Trump inventou' Meloni afirmou que os comentários de Trump foram completamente 'inventados' e o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, cancelou uma viagem para os Estados Unidos programada para o início da semana que vem.

A troca de farpas em público indica como os antigos laços próximos entre os dois chefes de governo se deterioraram nos últimos meses, Nesta semana, Trump e Meloni foram observados mantendo conversações próximas durante a cúpula do G7, em Evian-les-Bains, no leste da França. E a líder italiana declarou aos repórteres que suas relações estavam inalteradas e 'não houve recriminações'.

Mas, em uma entrevista posterior ao canal de TV italiano La7 por telefone, Trump afirmou: 'Ela me implorou para tirar uma foto com ela; fiquei com pena dela.

' Trump e Meloni foram filmados diversas vezes na França. Em uma das imagens, eles pareciam envolvidos em uma conversa em um pequeno sofá, com a primeira-ministra sorrindo enquanto eles falavam.

'Provavelmente, ela está feliz porque falei com ela', disse Trump. A La7 não transmitiu as palavras originais de Trump em inglês, mas sim a dublagem em italiano. Meloni reagiu em total descrença, declarando estar 'francamente atordoada', em um breve pronunciamento no Instagram, para seus sete milhões de seguidores





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