Trump e Irã assinam acordo inicial de paz em Versalhes após conflito regional

Acordo inicial entre EUA e Irã, assinado em Versalhes, é analisado como vitória parcial para Teerã, que mantém controle do Estreito de Ormuz e preserva capacidade militar, enquanto Israel tem frustrados seus objetivos de desmantelar o programa de mísseis iranianos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian , assinaram na quarta-feira, 17, um acordo inicial de paz em Versalhes, na França.

Este acordo marca um momento crucial na guerra travada entre o Irã e a aliança liderada pelos EUA e Israel. O conflito resultou em milhares de mortes de civis iranianos e causou danos significativos à Força Aérea e à Marinha do Irã.

Além disso, o país perdeu seu Líder Supremo, o aiatolá Ali Khamenei, vítima de ataques estrangeiros. Apesar dessas perdas substanciais no campo de batalha, a assinatura do memorandum de entendimento é vista como uma vitória parcial para o Irã. A análise é de Vitelio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador de Harvard.

O professor destaca que o Irã conseguiu manter o controle do Estreito de Ormuz, uma passagem marítima estratégica para o escoamento de petróleo e gás mundial. O fechamento do estreito em fevereiro, em resposta à ofensiva militar, elevou os preços internacionais e causou um efeito cascata no comércio global. Manter o controle sobre essa via permitiu ao Irã levar suas exigências à mesa de negociação e, ao mesmo tempo, frear a crescente projeção de poder de Israel no Oriente Médio.

Israel, após os ataques do Hamas em outubro de 2023, havia iniciado uma ofensiva em múltiplas frentes contra adversários regionais apoiados pelo Irã, enfraquecendo o Hezbollah no Líbano e contribuindo para a queda do regime sírio de Bashar al-Assad. No entanto, o acordo inicial impede o avanço israelense no desmantelamento dos programas de drones e mísseis balísticos iranianos, que permanecem capazes de atingir o território israelense.

O Irã mantém cerca de dois terços de seus mísseis balísticos, seu programa de drones e um estoque de aproximadamente 11 toneladas de urânio enriquecido. O programa nuclear, central nas preocupações internacionais, será discutido nos próximos 60 dias, com possibilidade de prorrogação. O memorando se assemelha a um cessar-fogo, diferentemente do acordo nuclear de 2015, mediating pelo governo Obama, que impunha limites rigorosos ao enriquecimento de urânio e ao número de centrífugas.

Trump retirou os EUA unilateralmente daquele acordo em 2018, mas este novo entendimento inicial não exige o desmantelamento imediato da rede de influência do Irã, que inclui grupos como o Hezbollah e os houthis do Iêmen, considerados terroristas por muitos países. Nas negociações, o Irã busca o fim das sanções econômicas e acesso a um fundo de 300 bilhões de dólares.

A análise de Brustolin conclui que uma mudança na arquitetura de poder regional está em curso, mas um vencedor definitivo só emergirá com um acordo de paz completo. Este primeiro passo congela, em certa medida, a capacidade de projeção israelense e preserva o status quo estratégico iraniano, especialmente no que tange ao Estreito de Ormuz e ao seu arsenal militar





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EUA Irã Israel Acordo De Paz Guerra No Oriente Médio Estreito De Ormuz Programa Nuclear Iraniano Sanções Donald Trump Masoud Pezeshkian

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump e presidente do Irã assinam acordo de paz; documento já está em vigorPresidente americano assinou cópia durante jantar no Palácio de Versalhes; Texto foi firmado do lado iraniano por Masoud Pezeshkian

Read more »

Trump encerra G7 com assinatura de acordo com Irã no palácio de VersalhesMinistério de Relações Exteriores iranianos afirma que acordo já está em vigor a partir desta quarta (17)

Read more »

Trump assina acordo provisório com Irã em Paris durante jantar de MacronUm novo vídeo mostra o momento em que o presidente Donald Trump assina a versão impressa do acordo provisório entre os Estados Unidos e o Irã no Palácio de Versalhes, na França. O acordo, que entrou em vigor imediatamente, prevê a reabertura do Estreito de Ormuz pelo Irã e o levantamento do bloqueio naval pelos EUA. Em troca, os americanos emitirão licenças para exportação de petróleo iraniano e criarão um fundo de reconstrução de US$ 300 bilhões.

Read more »

Trump assina acordo inicial com Irã em VersalhesOs presidentes Donald Trump e Masoud Pezeshkian assinaram um memorando de entendimento que põe fim às operações militares entre EUA e Irã, suspende sanções americanas, prevê a reabertura do Estreito de Ormuz e abre negociações para um acordo nuclear definitivo em 60 dias.

Read more »