Trump diz que acordo com Irã está próximo, mas ameaça ação militar

Em entrevista, Trump afirma que negociações com o Irã estão perto de um acordo, mas alerta para possível fim militar. Secretário de Defesa reforça prontidão para retomar ataques. Enquanto isso, Israel expande operações no Líbano contra o Hezbollah.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou em entrevista à Fox News que as negociações com o Irã para encerrar a guerra estão muito perto de um acordo muito bom.

O trecho foi divulgado pelo perfil da Casa Branca na rede social X. Trump ressaltou que, caso não haja entendimento, os EUA podem terminar militarmente, o que, segundo ele, seria mais rápido. No entanto, o acordo é parcialmente motivado por uma visão humanitária.

"Você salva muitas vidas. Seja do outro lado ou não", afirmou. O presidente comparou com operações anteriores, citando a Venezuela como uma vitória de um dia, e disse que o exército iraniano já está essencialmente derrotado. Para Trump, um dos benefícios do acordo seria a abertura imediata do Estreito de Ormuz.

"Eu preferiria conseguir um acordo porque podemos abrir o estreito imediatamente após a assinatura", disse. O presidente afirmou que a única garantia que tem é que não haverá armas nucleares: "Eles concordaram com isso e foi muito interessante".

"Estamos conseguindo o que queremos lentamente. Negociadores muito difíceis. Leva muito tempo", acrescentou. Trump disse que gostaria de dizer que está com pressa para um acordo, pois assim o preço da gasolina despencaria, mas que, se estiver com pressa, não fará um bom negócio.

"Lenta mas seguramente, estamos conseguindo, eu acho, o que queremos. E se não conseguirmos, vamos acabar com isso de uma forma diferente", concluiu. Neste sábado, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, disse que os EUA estão prontos para retomar ataques ao Irã se não houver acordo.

"Nossa capacidade de retomar, se necessário... somos mais do que capazes", afirmou Hegseth em Singapura. "Nossos estoques estão mais do que adequados para isso, tanto ali quanto ao redor do mundo, então estamos em uma posição muito boa", acrescentou. Hegseth disse ainda que Trump está sendo paciente e quer fechar um grande acordo que garanta que o Irã não obtenha uma arma nuclear.

Na sexta-feira, Trump afirmou que se reuniria em uma sala segura da Casa Branca para tomar uma decisão final sobre uma proposta para encerrar a guerra com o Irã. A proposta prevê a extensão de uma trégua iniciada no começo de abril por mais 60 dias, dando tempo para os negociadores buscarem um acordo permanente.

A guerra iniciada pelos EUA e Israel em 28 de fevereiro matou milhares de pessoas, principalmente no Irã e no Líbano, e provocou impactos na economia global ao elevar os preços da energia devido ao fechamento efetivo do Estreito de Ormuz pelo Irã. Enquanto as negociações avançam, o Exército de Israel anunciou neste domingo que sua operação terrestre contra o Hezbollah se expande a outras zonas do Líbano.

Segundo comunicado, as forças armadas cruzaram o rio Litani e ampliaram suas operações contra objetivos do Hezbollah ao norte do rio. Este avanço marca uma intensificação significativa do conflito, já que o rio Litani tem sido historicamente uma linha de contenção para operações militares israelenses no Líbano. Na manhã de sábado, o exército israelense alertou os habitantes de mais de uma dezena de vilarejos libaneses para que deixassem suas casas antes dos ataques.

Os bombardeios atingiram várias localidades do sul, segundo a Agência Nacional de Informação libanesa. O exército libanês informou que um ataque de drone israelense "direcionado" atingiu e feriu gravemente dois de seus soldados, perto da cidade de Nabatieh. Disparos de artilharia também ocorreram perto da fortaleza medieval de Beaufort. O ministro da Cultura libanês alertou para o grave perigo que os ataques israelenses representam ao patrimônio histórico do país.

O Hezbollah, por sua vez, reivindicou o lançamento de foguetes em direção ao norte de Israel. O exército israelense afirmou ter interceptado vários projéteis, com exceção de um foguete que caiu em seu território, sem deixar feridos. A situação no Líbano adiciona mais complexidade às negociações, com o Irã sendo um aliado do Hezbollah.

A comunidade internacional observa com preocupação o desenrolar dos eventos, enquanto as potências mundiais buscam uma solução diplomática para evitar uma escalada ainda maior no Oriente Médio





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