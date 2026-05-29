Trump divulga rascunho de acordo para encerrar conflito com o Irã em meio a tensões militares

Ex-presidente dos EUA compartilha proposta que prevê reabertura do Estreito de Ormuz e desbloqueio de bilhões, enquanto novos ataques testam trégua e Irã insiste em manter estoque de urânio.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , divulgou publicamente um rascunho de acordo destinado a encerrar o conflito com o Irã, em um esforço para evitar que futuras violações do cessar-fogo comprometam as negociações de paz.

O documento propõe a reabertura total do Estreito de Ormuz à navegação comercial, a suspensão do bloqueio americano aos portos iranianos e o desbloqueio de até doze bilhões de dólares em ativos financeiros iranianos atualmente congelados no exterior. Essas medidas, segundo o rascunho, deveriam ser implementadas como precondição para um período de até sessenta dias de conversações detalhadas sobre o futuro do programa nuclear iraniano.

O cenário diplomático, no entanto, permanece tenso, com ambos os lados trocando acusações de violação da trégua em incidentes militares recentes, o que adiciona incerteza ao processo. A iniciativa de Trump surge em um momento crítico, horas antes de ele anunciar que tomaria uma "decisão final" sobre o encerramento ou não da trégua, demonstrando a pressão e a complexidade das tratativas.

Simultaneamente, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar, viajou a Washington para se reunir com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em um aparente esforço para acelerar as conversações e mediar o impasse. Em sua publicação nas redes sociais, Trump detalhou as condições que considera essenciais: o Irã deve concordar em nunca desenvolver armas nucleares e em restabelecer a navegação livre no Estreito de Ormuz.

A resposta iraniana foi cautelosa, indicando que um acordo depende da retirada pelos Estados Unidos de exigências consideradas "excessivas". Um ponto de divergência fundamental diz respeito ao estoque de urânio enriquecido. Teerã reafirmou, por meio de sua agência estatal Mizan News Agency e de declarações de Ebrahim Azizi, chefe da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento, que não transferirá seu urânio enriquecido para qualquer terceiro país.

Essa posição contraria uma das demandas centrais das negociações, já que o material - mais de 400 kg enriquecidos a 60% - poderia ser usado para fins militares. O vice-presidente americano, JD Vance, reconheceu que ainda existem "alguns pontos da redação" em aberto e que não está definido se Trump assinará o memorando de entendimento provisório. Enquanto as negociações avançam nos bastidores, a realidade no terreno continua volátil.

Nas primeiras horas de uma quinta-feira, forças dos EUA e do Irãvoltaram a trocar golpes. Os americanos anunciaram ter derrubado quatro drones de ataque iranianos próximos ao Estreito de Ormuz e atingido uma instalação militar em Bandar Abbas, um porto estratégico no sul do Irã. O Comando Central dos EUA (Centcom) classificou a ação como "medida puramente defensiva" para manter o cessar-fogo, alegando que os drones representavam uma ameaça à navegação e às suas forças.

Em retaliação, a Guarda Revolucionária Iraniana disse ter atacado uma base aérea americana que, segundo eles, serviu como ponto de origem para o ataque em Bandar Abbas. O Kuwait, que hospeda bases militares dos EUA, relatou ter interceptado "ameaças hostis de mísseis e drones". A emissora estatal iraniana IRIB confirmou o ataque como represália aos bombardeios americanos.

O rascunho do acordo também prevê que o transporte comercial no Estreito retorne aos níveis pré-guerra em trinta dias e estabelece a navegação sem tarifas. Contudo, o Irã busca negociar separadamente com o Omã um mecanismo de cobrança por "serviços de navegação", o que gerou uma reação agressiva de Trump, que ameaçou "explodir" o Omã caso tal taxação fosse implementada.

A Guarda Revolucionária reiterou que mantém o controle da hidrovia e informou que 26 navios comerciais e petroleiros receberam autorização para passar nas últimas vinte e quatro horas, sugerindo que a circulação, embora limitada, continua. A publicação do rascunho por特朗普 pode ser vista como uma manobra tática para pressionar o Irã a ceder, mas também expõe as fragilidades internas das negociações, com críticas à política externa de Trump crescendo devido a supostas mensagens contraditórias.

O texto divulgado, que circulou entre aliados, detalha os termos que os EUA consideram iniciais, mas a acceptação final permanece incerta diante da intransigência iraniana sobre o urânio e da volatilidade militar. As próximas reuniões, incluindo a de Dar com Rubio, devem definir se há espaço para um entendimento duradouro ou se o cessar-fogo sucumbirá a novas escaladas





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Irã Acordo Nuclear Estreito De Ormuz Cessar-Fogo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUA vigiarão Estreito de Ormuz, mas nenhum país vai controlá-lo, diz TrumpReabertura da passagem marítima é um dos principais pontos das discussões apra encerramento da guerra com o Irã

Read more »

Trump expressa ceticismo sobre acordo com o Irã e ameaça explodir controle do Estreito de OrmuzDonald Trump afirmou que o Irã está empenhado em negociar, mas não atendeu às exigências dos EUA. Ele rejeitou proposta de que Irã e Omã gerenciem a navegação no Estreito de Ormuz, ameaçando explodir se houver controle. Casa Branca desmentiu relatório da mídia iraniana sobre termos de possível acordo.

Read more »

Sem acordo de paz, EUA e Irã elevam as tensões no Estreito de OrmuzAutoridades americanas confirmaram novos ataques contra instalações militares iranianas; mídia estatal de Teerã afirma que exército efetuou 'tiros de advertência' contra embarcações

Read more »

Irã e EUA trocam ataques após Trump recusar suposto acordo com TeerãPresidente americano afirmou que fim da guerra está próximo, mas ainda não está satisfeito com as negociações

Read more »