Trump detalha tiroteio durante jantar da Casa Branca e critica segurança do prédio

O presidente americano Donald Trump realizou uma coletiva de imprensa para explicar o tiroteio ocorrido durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Ele destacou a rápida ação do Serviço Secreto, criticou a segurança do prédio e defendeu a expansão do salão de baile da Casa Branca para garantir maior proteção em eventos de Estado.

Donald Trump voltou à Casa Branca neste sábado, 25, e realizou uma coletiva de imprensa para detalhar o tiroteio ocorrido durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca na noite anterior.

O incidente, que causou alarme entre os presentes, foi rapidamente controlado pelo Serviço Secreto, conforme destacou o presidente americano. Trump afirmou que o suspeito, descrito como um indivíduo solitário e perturbado, foi detido após avançar cerca de 50 jardas em direção ao local do evento. O presidente também revelou que um agente do Serviço Secreto foi baleado, mas está em boas condições de saúde.

Trump prometeu divulgar o nome do detido em sua rede social, Truth Social, como medida de transparência. Além disso, criticou a segurança do prédio onde ocorreu o evento, defendendo a necessidade de um salão de baile mais seguro na Casa Branca, com proteção contra drones e vidros à prova de balas. O presidente ressaltou que a expansão do salão de baile, com aproximadamente 8.361 metros quadrados, é essencial para garantir a segurança em grandes eventos de Estado.

Trump também recordou tentativas anteriores de assassinato contra ele, citando casos em Butler, Pensilvânia, e Palm Beach, Flórida, e destacou a importância de medidas de segurança reforçadas para proteger a república. Enquanto isso, outros tópicos ganharam destaque nas notícias, como a decisão de Gisele Bündchen de abandonar a dieta vegana e voltar a consumir carne, motivada por questões de saúde.

Além disso, a vitória de Ana Paula Renault no 'BBB 26' quase estabeleceu um recorde negativo de audiência na Globo, e Paolla Oliveira, aos 44 anos, compartilhou sua rotina de exercícios como forma de manter o corpo e a mente ativos





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