Trump defende acordo nuclear com o Irã, enfrenta críticas

Trump defende novamente o acordo nuclear com o Irã, criticando críticos que afirmam que o memorando fosse mais generoso do que o acordo nuclear de 2015. Trump cita democratas e enfrenta críticas dentro do seu próprio partido, com senadores republicanos como Bill Cassidy e Ted Cruz criticando o acordo. Alguns republicanos expressam preocupação com o fundo de reconstrução de US$ 300 bilhões que o Irã receberia como parte do acordo, enquanto líderes democratas como Chuck Schumer demonstram insatisfação com o acordo.

Trump criticado por defender acordo nuclear com Irã, criticando críticos que afirmam que o memorando fosse mais generoso do que o acordo nuclear de 2015, retirado unilateralmente pelos EUA durante o primeiro mandato de Trump .

Trump cita democratas e enfrenta críticas dentro do seu próprio partido, com senadores republicanos como Bill Cassidy e Ted Cruz criticando o acordo. Alguns republicanos expressam preocupação com o fundo de reconstrução de US$ 300 bilhões que o Irã receberia como parte do acordo, enquanto líderes democratas como Chuck Schumer demonstram insatisfação com o acordo.

Trump e o Irã assinaram o acordo de paz em Genebra, seguindo como planejado, com a expectativa de um cessar-fogo de 60 dias para discutir pontos em aberto, como o futuro do programa nuclear iraniano e sanções contra o Irã





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