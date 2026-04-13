Trump critica Papa Leão XIV após apelo por paz e reafirmações do pontífice

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou as críticas ao Papa Leão XIV após apelo pela paz. O pontífice respondeu afirmando que não entrará em debate com Trump e que sua prioridade é a paz.

O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , intensificou suas críticas ao Papa Leão XIV, neste domingo (12), após o líder da Igreja Católica emitir um apelo veemente pela paz global. As declarações de Trump, proferidas na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland, demonstraram um evidente descontentamento com as posições do pontífice, especialmente em relação ao combate ao crime e à política externa americana.

Trump, conhecido por suas opiniões contundentes e sua postura firme, afirmou não ser um 'grande fã' do Papa, caracterizando-o como 'fraco no combate ao crime' e acusando-o de ter uma visão 'muito liberal'. O presidente americano foi além, insinuando que o Papa estaria, de alguma forma, 'brincando com um país que quer uma arma nuclear', em referência implícita ao Irã. A escalada nas tensões entre os dois líderes religiosos e políticos sugere um aprofundamento das divergências em relação a questões cruciais, como segurança internacional, política externa e a interpretação de valores morais e éticos. A resposta de Trump às recentes declarações do Papa Leão XIV, que clamavam pelo fim da violência e da idolatria ao poder e ao dinheiro, foi particularmente dura. No sábado, o pontífice, em uma mensagem pública marcante, havia conclamado governantes e a sociedade civil a abandonar a busca desenfreada por poder e riqueza, em favor da paz e da justiça. Em uma crítica incisiva aos conflitos globais, especialmente no Oriente Médio, o Papa enfatizou a necessidade de fé e união para enfrentar os desafios da humanidade. Trump, em contrapartida, respondeu com uma longa publicação em sua rede social Truth Social, na qual teceu acusações infundadas contra o Papa, alegando que ele apoiava o programa nuclear iraniano, era contrário às operações militares americanas na Venezuela e se reunia com simpatizantes do ex-presidente Barack Obama. O ex-presidente também expressou preferência pelo irmão do Papa, Louis Prevost, um apoiador declarado do movimento MAGA, acusando a Igreja Católica de ter escolhido Leão XIV apenas por sua nacionalidade e como uma forma de 'lidar' com a sua presidência. A mensagem de Trump foi acompanhada por uma imagem gerada por inteligência artificial, que retratava o ex-presidente em um cenário religioso, alimentando ainda mais a polêmica. A reação do Papa Leão XIV às críticas de Trump foi emitida na segunda-feira (13). Em um pronunciamento breve e direto, o pontífice afirmou que não tinha 'a intenção de entrar em um debate' com o ex-presidente. Reafirmando sua postura conciliadora e seu foco na promoção da paz, o Papa enfatizou que sua mensagem permanece a mesma: a busca por um mundo mais justo e pacífico. O Papa, a bordo do avião que o levava à Argélia, reforçou sua posição de não ser um político e de não desejar envolver-se em disputas políticas. Essa declaração, embora concisa, demonstra a firmeza do Papa em manter sua posição moral e religiosa, sem ceder às provocações políticas. O conflito entre Trump e o Papa Leão XIV evidencia as complexas relações entre a religião e a política, bem como as diferentes visões sobre os desafios do mundo contemporâneo. A situação também destaca a importância do diálogo e da busca por soluções pacíficas, em um cenário global marcado por tensões e conflitos





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