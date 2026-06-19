Trump classifica Lula como 'muito volátil' e Brasil como 'país politicamente complicado' em meio a tensões comerciais e políticas

Declarações do presidente norte-americano destacam a percepção de volatilidade na liderança brasileira e a classificação do Brasil como politicamente perigoso, gerando reação imediata do governo Lula, que contra-atacou mencionando a segurança das urnas eletrônicas e a necessidade de respeito à democracia. O contexto inclui menções a Modi, Xi Jinping e o caso Bolsonaro.

O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , fez declarações contundentes sobre o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista recente, destacando uma percebida volatilidade no estilo de liderança do petista.

A entrevista, realizada em Évian-les-Bains, ocorre em meio a um período de novas tensões entre Brasília e Washington, envolvendo tarifas comerciais e críticas políticas mútuas. Ao ser questionado sobre líderes internacionais, Trump mencionou Lula como exemplo, afirmando: 'Realmente não penso nele. Não estou nem aí. Mas agora ele é um tipo de pessoa diferente.

Ele é muito volátil. Eu vi como ele fez um discurso. Foi muito volátil, e tudo okay'. Ele contrastou essa percepção com a do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, a quem descreveu como um líder 'sólido' com mais de doze anos no poder, que governa com 'serenidade' apesar de ser um 'sujeito muito duro'.

'(Modi) faz isso com uma grande serenidade, embora não seja uma pessoa calma. É um sujeito muito duro. Eu o conheço muito bem', disse Trump. Sobre Lula, insistiu: 'Não se trata de ser fã ou não ser fã.

Para ser sincero, eu não penso nele. Realmente não penso nele. Não poderia me importar menos. Mas agora ele é um tipo diferente de pessoa.

Muito volátil'. Trump também teceu elogios ao presidente chinês Xi Jinping, classificando-o como 'muito inteligente' e afirmando que 'você não alcança esses níveis, governando um país - mesmo que seja um país pequeno - sem ter algo especial'. As declarações de Trump sobre a volatilidade de Lula ecoaram em pronunciamentos anteriores, onde ele classificou o Brasil como um 'país politicamente complicado' e 'um pouco perigoso politicamente'. A reação do governo brasileiro não tardou.

Questionado sobre as falas de Trump, o presidente Lula afirmou que o americano deveria observar o sistema eleitoral do Brasil e evitar interferências externas no processo democrático do país.

'Se tem alguém que tem que aprender com eleições civilizadas no Brasil é o meu amigo Trump. Na próxima vez, vou levar a urna eletrônica para mostrar como ela funciona', respondeu Lula, em clara referência às críticas infundadas de Trump sobre a segurança das urnas eletrônicas brasileiras. O índice de tensão bilateral também pareceu refletir discussões sobre o caso específico do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos.

Trump mencionou ter ouvido falar na prisão de 'Bolsonaro Jr.' logo após um encontro com Lula, referindo-se ao deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que atualmente reside nos Estados Unidos e não foi preso. O filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, foi citado indiretamente por Trump ao mencionar pesquisas eleitorais, sendo apontado como pré-candidato à Presidência da República e, segundo nota, não responde a processo relacionado ao caso.

No cenário doméstico brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Eduardo Bolsonaro por tentativa de interferência no julgamento relacionado à trama golpista de 2022. A pena fixada foi de quatro anos e dois meses de prisão.

Contudo, o processo ainda não transitou em julgado, e o cumprimento da pena não foi decretado. Essa complexidade política interna, mencionada por Trump como 'complicada', parece alimentar a narrativa externa de instabilidade.

Em paralelo, reportagens como a do Wall Street Journal mencionam um orçamento de defesa dos EUA de quase um trilhão de dólares, enquanto notícias de menor relevo, como a do capitão do Marrocos na Copa 2026 que irá a julgamento por acusação de estupro na França, surgem em contraste com o peso das relações internacionais entre as duas maiores economias das Américas





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