Trump ataca o Papa Leão XIV e intensifica tensões entre EUA e Vaticano

O ex-presidente Donald Trump criticou o Papa Leão XIV, acusando-o de ser fraco em política externa e de 'agradar a esquerda radical'. A disputa marca um ponto de tensão nas relações entre EUA e Vaticano, com o Papa condenando a retórica de guerra de Trump.

O presidente Donald Trump atacou o Papa Leão XIV nas redes sociais neste domingo, afirmando que o primeiro papa americano da história deveria "parar de agradar a esquerda radical". A investida do republicano é um ataque frontal extraordinário contra o outro americano com maior projeção no mundo, o sumo responsável pela Igreja Católica, e o único capaz de ofuscar Trump.

A raiva de Trump surge dos repetidos apelos de Leão XIV para alcançar a paz no Irã, alguns deles inequívocamente direcionados a Trump, embora sem mencioná-lo em nenhum momento, o que aumentou as tensões entre o Vaticano e a Casa Branca. "O Papa Leão é FRACO diante da criminalidade e desastroso em matéria de política externa", escreveu o presidente nas redes sociais. Em outra publicação, o presidente afirmou: "Não quero um papa que critique o presidente dos Estados Unidos, porque estou fazendo exatamente aquilo para o que fui eleito – POR UMA ESMAGADORA MAIORIA". "Não quero um Papa que considere aceitável que o Irã possua uma arma nuclear", escreveu também no Truth Social, em resposta às recriminações do pontífice às suas políticas e à sua retórica explosiva contra o Irã. Na terça-feira, o Papa condenou a ameaça do presidente de aniquilar uma "civilização inteira" se o Irã não abrisse o Estreito de Ormuz antes da data limite que ele havia imposto; também se opôs à forma religiosa com que os funcionários da Administração Trump categorizaram a guerra, como se fosse uma missão cristã. Pouco depois, Trump falou com os jornalistas na Base Conjunta Andrews, onde havia aterrissado vindo da Flórida a bordo do Air Force One. "Não acho que ele esteja fazendo um bom trabalho", declarou o republicano; "não sou fã do Papa Leão". A publicação do morador da Casa Branca ocorreu depois que Leão XIV denunciou durante o fim de semana o "delírio de onipotência" que está alimentando a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, e exigiu aos líderes políticos que parassem e negociassem a paz. O pontífice presidiu no sábado na Basílica de São Pedro a celebração vespertina da Vigília de Oração pela Paz, no mesmo horário em que Estados Unidos e Irã estavam reunidos frente a frente no Paquistão, com o objetivo de preservar uma frágil cessar-fogo. O Papa, nascido nos Estados Unidos, mas que passou metade da vida no Peru, não mencionou por nome os Estados Unidos nem Trump em sua pregação. No entanto, o tom e a mensagem pareciam direcionados ao mandatário e aos funcionários americanos, que se orgulharam da superioridade militar de seu país e justificaram a guerra em termos religiosos. Assim, por exemplo, na sexta-feira, o Papa publicou em suas redes sociais a seguinte mensagem: "Deus não abençoa nenhum conflito. Qualquer um que seja discípulo de Cristo, o Príncipe da Paz, nunca está do lado daqueles que um dia empunharam a espada e hoje lançam bombas. A ação militar não criará espaço para a liberdade nem para tempos de paz, que só chegam da promoção paciente da convivência e do diálogo entre os povos". Mais inequívoco ainda foi outra mensagem, dois dias antes: "As guerras que mancham o presente com sangue são fruto da idolatria do poder e do dinheiro. Não nos acostumemos ao clamor das armas e às imagens da guerra! A paz não é apenas um equilíbrio de poder. É a obra de corações purificados, daqueles que veem os outros como irmãos e irmãs a proteger, não como inimigos a vencer". Ninguém ignora que a escolha de Leão XIV como substituto do popular Francisco teve muito de geopolítica: um americano como contrapeso teórico aos excessos de Trump nos EUA e no mundo, algo de que o republicano está plenamente consciente. "Leão deveria estar agradecido, pois, como todos sabem, sua eleição foi uma surpresa maiúscula", declarou Trump. "Não figurava em nenhuma lista de candidatos a papa; a Igreja o designou unicamente por ser americano, sob a crença de que essa seria a melhor maneira de lidar com o presidente Donald J. Trump", disse, falando de si na majestática terceira pessoa. A aberta confrontação que se deriva das palavras de Trump provavelmente cairá em saco roto no Vaticano, uma instituição que, ao contrário da atual Administração americana, entende o valor da verdadeira diplomacia, a ponto de forjar uma categoria própria, a diplomacia vaticana





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