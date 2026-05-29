Trump apresenta condições para acordo com o Irã

O presidente dos Estados Unidos apresentou as condições que, segundo ele, fariam parte de um possível acordo com o Irã para encerrar as tensões no Oriente Médio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , apresentou as condições que, segundo ele, fariam parte de um possível acordo com o Irã para encerrar as tensões no Oriente Médio .

As condições incluem a garantia de que o Irã nunca desenvolverá armas nucleares e a reabertura imediata do Estreito de Ormuz sem cobrança de taxas ou restrições à navegação internacional. Além disso, os estoques de urânio enriquecido iranianos seriam destruídos em uma operação coordenada entre os Estados Unidos, o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O governo iraniano, por sua vez, afirma que não avançará para uma nova etapa das negociações sem que a liberação de US$ 12 bilhões em ativos iranianos congelados no exterior seja atendida. As negociações entre os países estão em andamento desde abril, quando um cessar-fogo foi anunciado após 40 dias de confrontos. Embora haja avanços nas negociações, as declarações de Trump mostram que ainda existem divergências importantes entre as partes sobre os termos de um possível acordo





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