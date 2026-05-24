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Trump anuncia ‘progressos significativos’ nas negociações EUA-Irã e otimismo por resultado positivo

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Trump anuncia ‘progressos significativos’ nas negociações EUA-Irã e otimismo por resultado positivo
Negociações EUA-IrãProgressos SignificativosResultado Positivo
📆5/24/2026 5:55 AM
📰CNNBrasil
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O Presidente Donald J. Trump anunciou que ‘progressos significativos’ foram alcançados nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, oferecendo motivos para otimismo de que um resultado positivo e duradouro esteja ao alcance. Trump descreveu os esforços como ‘extraordinários’ para buscar a paz e afirmou que o Paquistão permanece comprometido com a continuidade das negociações e espera sediar a próxima rodada em breve.

O Presidente Donald J. Trump anunciou que ‘ progressos significativos ’ foram alcançados nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, oferecendo motivos para otimismo de que um resultado positivo e duradouro esteja ao alcance.

Trump descreveu os esforços como ‘extraordinários’ para buscar a paz e afirmou que o Paquistão permanece comprometido com a continuidade das negociações e espera sediar a próxima rodada em breve. A importante ligação telefônica de hoje, liderada pelo Presidente Trump com líderes do Paquistão, Arábia Saudita, Turquia, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, marca um passo significativo mais próximo em direção ao objetivo compartilhado de paz regional, estabilidade e um resultado diplomático precoce, ‘InshaAllah’

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