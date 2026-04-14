Trump Anuncia Possíveis Novas Conversas com Irã em Meio a Tensão no Estreito de Ormuz

Em meio a um impasse no Oriente Médio, o presidente dos EUA, Donald Trump, sinaliza novas negociações com o Irã, enquanto o bloqueio naval americano no estreito de Ormuz intensifica as tensões e provoca reações. Navios-tanque desafiam o bloqueio, gerando preocupações sobre escalada e impacto no programa nuclear iraniano.

O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, em mais uma de suas habituais entrevistas telefônicas curtas com um veículo de comunicação, informou nesta terça-feira ao jornal americano New York Post que estão sendo realizadas novas conversas para uma segunda rodada de contatos entre seu país e o Irã, visando avançar no processo de paz após sete semanas de conflito no Oriente Médio. “Isso pode ocorrer nos próximos dois dias”, afirmou o mandatário republicano, que se inclina, segundo suas palavras, por manter Islamabad, a capital do Paquistão, como local de reunião das partes.

As palavras de Trump chegam a poucas horas do fim da primeira semana do cessar-fogo alcançado entre Washington e Teerã, e um dia após a Força Naval americana iniciar o bloqueio dos portos iranianos no estreito de Ormuz. Pelo menos três navios-tanque ligados a interesses chineses e iranianos — dois deles sancionados por Washington — conseguiram cruzar nas últimas horas a passagem marítima do Golfo.

As especulações sobre uma possível segunda reunião entre Washington e Teerã se multiplicaram nesta terça-feira. A mídia americana informou sobre a predisposição da Casa Branca em voltar à mesa, enquanto a televisão estatal iraniana negou essa possibilidade, no que pode ser interpretado como um gesto de propaganda interna. Segundo a Bloomberg, que citou uma fonte anônima, a República Islâmica está considerando uma pausa de curto prazo nos envios através do estreito de Ormuz para evitar testar o bloqueio americano e frustrar uma nova rodada de conversas. Essa fonte acrescentou que o objetivo é evitar uma escalada imediata em uma conjuntura diplomática delicada, enquanto são fechados os detalhes para um novo cara a cara.

Caso os contatos sejam retomados, um dos pontos de discórdia mais complexos continuará sendo os termos da autorização de Teerã para continuar com seu programa nuclear. Nas conversas do último fim de semana, os Estados Unidos insistiram em uma moratória de 20 anos, em comparação com os cinco anos aos quais as autoridades iranianas estão dispostas. Na segunda-feira, o Comando Central dos Estados Unidos — que dirige as operações militares no Oriente Médio — enviou uma mensagem aos navios na área, alertando que qualquer um que entrasse ou saísse “da zona de bloqueio naval sem autorização” estaria sujeito a “ser interceptado, desviado ou capturado”, embora permitisse a passagem de navios destinados a portos não iranianos.

Os Estados Unidos ameaçaram, além disso, destruir qualquer tipo de embarcação rápida iraniana que se aproximasse de seus navios militares, ao que o Irã respondeu que, se algo assim ocorresse, tomaria represálias contra embarcações e países vizinhos. No dia seguinte, esta terça-feira, chegaram os números de Washington: “Mais de 10.000 marinheiros, fuzileiros navais e aviadores americanos — juntamente com mais de uma dúzia de navios de guerra e dezenas de aeronaves — estão realizando a missão. Durante as primeiras 24 horas, nenhum navio conseguiu superar o bloqueio americano, e seis navios mercantes acataram as ordens das forças dos Estados Unidos de dar meia-volta para retornar a um porto iraniano no golfo de Omã”, segundo um comunicado no X do Comando Central.

Também não cessou a escalada retórica. Depois que o governo iraniano tachou o novo bloqueio americano de “pirataria”, o vice-presidente J. D. Vance, que liderou sem sucesso as negociações com o Irã, realizadas no último fim de semana em Islamabad (Paquistão) para consolidar uma frágil trégua de 15 dias, acusou na Fox News Teerã de “terrorismo econômico” por seu bloqueio de Ormuz, e disse que a “bola está em seu campo”.

Entre o cruzamento de ameaças e bloqueios marítimos, pelo menos dois navios-tanque, o Ostria e o Rich Starry, interromperam a passagem prevista pelo estreito de Ormuz na segunda-feira, segundo informou a Reuters. Um dia depois, o Rich Starry retomou a marcha e atravessou Ormuz em direção leste com 250.000 barris de metanol carregados no porto emirático de Hamriyah, embora tenha parado em águas do golfo de Omã após contornar a península de Musandam, de acordo com dados da empresa de rastreamento Marinetraffic. Trata-se de um navio operado por uma empresa de navegação chinesa que usa uma bandeira falsa do Malawi, segundo o banco de dados Equasis, e está sancionado pelos Estados Unidos devido ao seu comércio com o Irã.

Após esta embarcação, o Murlikishan penetrou no golfo Pérsico com destino ao Iraque para carregar combustível. Este petroleiro também utiliza um pavilhão falso, de Madagascar, é considerado parte da “frota fantasma”, e foi incluído nas sanções americanas por seu transporte de petróleo russo e iraniano. O terceiro navio a burlar o bloqueio foi o Peace Gulf, de bandeira panamenha e propriedade de uma empresa chinesa, que entrou no Golfo para carregar petróleo em Hamriyah (Emirados Árabes Unidos).





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