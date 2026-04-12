Trump Anuncia Bloqueio Imediato do Estreito de Ormuz: Tensão Aumenta no Oriente Médio

Donald Trump anuncia bloqueio naval no Estreito de Ormuz, intensificando as tensões no Oriente Médio e gerando preocupações sobre as consequências globais para o comércio de petróleo e gás, apesar das negociações com o Irã.

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou através de suas redes sociais a intenção de Washington iniciar 'imediatamente' um bloqueio ao Estreito de Ormuz, uma importante rota marítima por onde transita aproximadamente 20% do petróleo e gás natural comercializado globalmente.

O anúncio, publicado no domingo, um dia após a informação de que navios de guerra americanos entraram na região, intensifica a tensão no conflito, uma vez que um bloqueio naval é considerado um ato de guerra com potenciais consequências para outros países que dependem dessa via para o comércio internacional.

A declaração de Trump ocorreu apesar das extensas negociações no Paquistão, que duraram 21 horas, entre Irã e Estados Unidos, sem que um acordo fosse alcançado para a resolução das disputas. Em sua publicação na plataforma Truth Social, Trump declarou: 'Com efeito imediato, a Marinha dos EUA, a melhor do mundo, iniciará o processo de BLOQUEIO de todos os navios que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz'.

Ele também acrescentou que os Estados Unidos interceptarão todos os navios em águas internacionais que tenham pago pedágio ao Irã. A mensagem foi enfática: 'Ninguém que pagar um pedágio ilegal terá passagem segura em alto-mar.' Trump acusou o governo iraniano de promover 'extorsão global' ao restringir o tráfego na rota e afirmou que as forças americanas iniciariam a destruição de minas marítimas na região.

A postura de Trump representa uma escalada significativa no confronto, com potencial para desestabilizar ainda mais a região e o mercado global de energia. A decisão de bloquear o Estreito de Ormuz teria repercussões econômicas globais, afetando o fornecimento de petróleo e gás para diversos países e elevando os preços da energia em todo o mundo.

A situação é agravada pela ausência de um acordo entre os dois países, o que mantém o conflito em aberto e suscita preocupações sobre uma possível escalada militar. Embora Trump tenha reconhecido que as negociações no Paquistão correram 'bem' e que 'a maioria dos pontos foi acordada', ele enfatizou que as ambições nucleares do Irã permanecem como o principal obstáculo.

O ex-presidente reiterou que a República Islâmica 'nunca terá uma arma nuclear'. Em outra publicação, Trump alegou que o Irã manteve a passagem fechada devido à dificuldade em localizar e remover todas as minas instaladas no estreito. 'Eles dizem que colocaram minas na água, embora toda a sua Marinha e a maioria dos seus 'lançadores de minas' tenham sido completamente destruídos. Eles podem ter feito isso, mas que proprietário de navio gostaria de correr o risco?”, questionou.

Finalizando a série de declarações, Trump afirmou: “No momento oportuno, estaremos totalmente prontos para a ação. Nossas Forças Armadas darão conta do pouco que restou do Irã.”

Além das questões geopolíticas e de segurança, o bloqueio do Estreito de Ormuz levantaria questões legais complexas, dado que o estreito é uma importante via marítima internacional, regulamentada por convenções internacionais sobre o direito do mar. A comunidade internacional provavelmente reagiria a esta ação, com países aliados e organizações internacionais expressando preocupações e possivelmente tentando mediar a situação para evitar uma escalada de violência.





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