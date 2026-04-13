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Trump anuncia bloqueio do Estreito de Ormuz, elevando tensões com o Irã

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Trump anuncia bloqueio do Estreito de Ormuz, elevando tensões com o Irã
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📆4/13/2026 2:15 AM
📰JornalOGlobo
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Donald Trump anuncia bloqueio do Estreito de Ormuz, crucial para o comércio global de petróleo, após fracasso em negociações nucleares com o Irã. A ação levanta temores de conflito militar e intensifica a instabilidade na região.

Em uma publicação na Truth Social, o ex-presidente americano Donald Trump anunciou que os EUA iniciarão o bloqueio imediato do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o tráfego de petróleo e gás mundial. A decisão, tomada após o fracasso nas negociações com o Irã sobre questões nucleares, eleva a tensão no conflito, já que um bloqueio naval é considerado um ato de guerra e pode ter implicações significativas para outros países que dependem dessa rota.

Trump destacou a prontidão das forças americanas para agir, enquanto o Irã enfrenta dificuldades com minas no estreito, complicando ainda mais a situação. O anúncio foi feito em suas redes sociais neste domingo, um dia após os EUA informarem que dois navios de guerra entraram na região, intensificando a apreensão global. A Marinha dos EUA, considerada a melhor do mundo, começará o processo de bloqueio, interceptando todos os navios que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz.

Trump também acusou Teerã de promover extorsão global ao restringir o tráfego na rota e afirmou que as forças americanas começarão a destruir minas marítimas na região. Ele mencionou a suposta instalação de minas navais iranianas, apesar de alegar que a marinha iraniana foi em grande parte destruída, questionando a segurança da passagem para navios comerciais.

Embora tenha reconhecido que as negociações no Paquistão progrediram, com a maioria dos pontos acordados, Trump reiterou que as ambições nucleares do Irã são o principal obstáculo e reafirmou que a República Islâmica jamais terá uma arma nuclear. A situação é agravada pela presença de minas navais iranianas, projetadas para flutuar ou permanecer no fundo do Golfo Pérsico, aumentando o risco para a navegação.

No sábado, dois contratorpedeiros da Marinha americana, o USS Frank E. Petersen Jr. e o USS Michael Murphy, entraram no Estreito de Ormuz para uma operação inicial de localização e remoção de minas marítimas, demonstrando a determinação dos EUA em garantir a segurança da rota. Durante a missão, um drone de vigilância iraniano que se aproximava de um dos navios foi abatido, em um ato que sublinha a crescente tensão na área.

O incidente ocorreu em meio a relatos de um diálogo tenso por rádio entre militares dos dois países, indicando um possível ultimato iraniano às embarcações americanas. A passagem pelo estreito deve seguir o direito internacional, mas as ações de Trump indicam uma escalada que pode levar a um confronto.

A movimentação dos EUA para bloquear o Estreito de Ormuz ocorre em meio a esforços diplomáticos para evitar uma escalada militar, com Washington tentando demonstrar que a rota pode ser utilizada com segurança por navios comerciais. Paralelamente, autoridades de alto escalão dos EUA e do Irã se reuniram no Paquistão para tentar estender o cessar-fogo.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, liderou a delegação americana, que deixou o país sem um acordo após 21 horas de negociações. A delegação iraniana, liderada pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e incluindo o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, apresentou uma proposta considerada sua melhor e última oferta.

A tensão continua alta na região, com o Irã negando que navios americanos tenham entrado no estreito e afirmando manter controle sobre a hidrovia, enquanto os EUA afirmam o contrário. A decisão de Trump de bloquear o Estreito de Ormuz atrai críticas nos EUA e levanta preocupações sobre um possível conflito militar, intensificando a instabilidade em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.

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