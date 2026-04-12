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Trump Anuncia Bloqueio do Estreito de Ormuz e Aumenta Tensão no Oriente Médio

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Trump Anuncia Bloqueio do Estreito de Ormuz e Aumenta Tensão no Oriente Médio
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📆4/12/2026 8:25 PM
📰JornalOGlobo
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Donald Trump anuncia bloqueio do Estreito de Ormuz, intensificando tensões com o Irã e elevando riscos de conflito no Oriente Médio. A decisão ocorre após fracasso em negociações nucleares e levanta preocupações globais sobre segurança energética.

Em uma publicação explosiva na plataforma Truth Social, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou a intenção de bloquear o estratégico Estreito de Ormuz, uma via marítima crucial para o transporte global de petróleo e gás. O anúncio, feito no domingo, intensifica as tensões no Oriente Médio, já elevadas por divergências em torno do programa nuclear iraniano e operações militares na região.

Trump acusou o Irã de não cumprir acordos e de promover “extorsão global” através de restrições ao tráfego no estreito. A medida, descrita pelo ex-presidente como de “efeito imediato”, envolve a mobilização da Marinha dos EUA para interceptar todos os navios que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz. Ele também afirmou que as forças americanas iniciariam a destruição de minas marítimas na área. A decisão, que se alinha com uma postura mais agressiva em relação ao Irã, foi recebida com cautela e preocupação por especialistas e analistas políticos, que alertam para os riscos de uma escalada militar e suas potenciais consequências para a economia global.\A declaração de Trump, que ocorreu após negociações diplomáticas no Paquistão terem aparentemente fracassado, surge em um momento delicado. Embora o ex-presidente tenha mencionado que a maioria dos pontos foi acordada, ele enfatizou que as ambições nucleares do Irã permanecem o principal obstáculo. O Estreito de Ormuz, um funil estratégico entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, é essencial para o transporte de aproximadamente um quinto do petróleo mundial. Qualquer interrupção no tráfego marítimo através do estreito teria um impacto significativo nos mercados globais de energia, elevando os preços e afetando a segurança energética de diversos países. A ação de Trump, se implementada, representaria um ato de guerra de acordo com o direito internacional, provocando reações em cadeia e potencialmente atraindo outros atores para o conflito, aumentando ainda mais a volatilidade na região. O Irã, por sua vez, já respondeu às provocações americanas, negando a presença de navios dos EUA no estreito e mantendo a alegação de controle sobre a hidrovia, o que eleva a incerteza e o risco de confrontos.\Simultaneamente ao anúncio de Trump, relatos de operações militares e diplomáticas indicam uma situação complexa. No sábado, dois contratorpedeiros americanos navegaram em direção ao Estreito de Ormuz, realizando uma operação para localizar e remover minas marítimas, um sinal da crescente presença militar dos EUA na região. Durante a missão, um drone de vigilância iraniano foi destruído pelas forças americanas, aumentando a tensão. Paralelamente, autoridades dos EUA e do Irã se reuniram no Paquistão em tentativas de estender o cessar-fogo, mas as negociações lideradas pelo vice-presidente americano JD Vance terminaram sem um acordo concreto. A coexistência de atividades militares e diplomáticas demonstra os esforços para equilibrar a demonstração de força com a busca por soluções pacíficas. O cenário no Oriente Médio, no entanto, permanece instável, com o risco de escalada militar em aberto, impulsionado pelas tensões em torno do programa nuclear iraniano, o controle do Estreito de Ormuz e a postura agressiva adotada pelo ex-presidente Trump. A comunidade internacional acompanha com atenção, buscando evitar um conflito que poderia ter consequências devastadoras para a região e para o mundo

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