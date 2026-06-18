Trump anuncia acordo de paz com Irã e genera críticas bipartidárias nos EUA

Presidente dos EUA celebra queda do petróleo e recorde do mercado de ações após assinar pacto com Teerã, mas sofre oposição de democratas e republicanos em relação às concessões feitas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , celebrou o desempenho do mercado de ações e a queda nos preços do petróleo após assinar um acordo de paz com o Irã, reabrindo o Estreito de Ormuz.
O pacto, firmado com o presidente iraniano Masoud Pezeshkian, prevê alívio de sanções, liberação de ativos congelados, a criação de um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares e a retirada de tropas americanas do Oriente Médio. Apesar dos efeitos positivos nos mercados, o acordo gerou forte oposição de figuras políticas e analistas tanto do Partido Democrata quanto do Republicano, que criticam as concessões feitas a Teerã.
Trump respondeu aos críticos chamando-os de invejosos, pessoas más ou estúpidas, e descreveu os opositores como tolos por acharem que ele não foi duro o suficiente com o Irã.
Entre as principais concessões americanas estão a isenção total para as exportações de petróleo e derivados iranianos, incluindo serviços bancários, de seguro e transporte; a liberação imediata de todas as receitas petrolíferas do Irã retidas no exterior e o fim de todas as sanções, primárias e secundárias, além de resoluções do Conselho de Segurança da ONU, com cronograma a ser definido em até 60 dias de negociações; a criação de um fundo privado de no mínimo 300 bilhões de dólares para reconstruir e desenvolver economicamente o Irã; e o encerramento do bloqueio naval aos portos iranianos, com retirada completa das tropas dos EUA da região em até 30 dias.
Após a assinatura, o preço médio nacional da gasolina nos EUA caiu para 3,99 dólares o galão, nível mais baixo em três meses, e o barril de Brent recuou para cerca de 77,8 dólares, ainda acima dos patamares pré-guerra. A reação política ao acordo foi imediata e amplamente negativa. O senador republicano Bill Cassidy, da Luisiana, qualificou a guerra ao Irã como o pior erro de política externa em décadas.
O comentarista conservador Ben Shapiro, que antes apoiava a incursão militar, chamou o acordo de desastre. Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump e figura da extrema-direita, criticou o fundo de 300 bilhões de dólares, afirmando que não se pode dar tanto dinheiro aos iranianos.
Do lado democrata, o senador Chris Murphy resumiu a posição em uma rede social, afirmando que os EUA perderam uma guerra que nunca deveriam ter começado e se renderam aos termos do Irã, tornando o acordo uma prova cabal de que todo o conflito foi uma calamidade. A onda de críticas abrange desde os anti-guerra até os conservadores mais hardline, revelando o isolamento político de Trump em relação a uma das maiores viradas de sua política externa recente
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