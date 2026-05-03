Trump analisa proposta iraniana, mas duvida de acordo; EUA reforçam vendas de armas no Oriente Médio

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que está analisando uma nova proposta de 14 pontos do Irã para encerrar a guerra, mas expressou ceticismo sobre sua aceitabilidade. Enquanto isso, os EUA aceleram a venda de US$ 8 bilhões em armas para aliados no Oriente Médio, incluindo mísseis Patriot para o Catar. Trump também sinalizou que não informará o Congresso sobre a guerra com o Irã e anunciou a retirada de mais de 5 mil soldados da Alemanha, após críticas do chanceler alemão.

Na noite do sábado (2), o presidente dos Estados Unidos anunciou que analisaria uma nova proposta de 14 pontos enviada pelos iranianos para o fim da guerra.

No entanto, deixou claro que 'não imagina que seja algo aceitável'. A declaração acontece depois que o Republicano se disse insatisfeito com um plano enviado pelos iranianos aos mediadores do Paquistão, sem especificar o que exatamente não aceitava. Trump colocou em dúvida a capacidade de Teerã chegar a qualquer tipo acordo com Washington.

'Eles fizeram progressos, mas não tenho certeza se algum dia chegarão lá', afirmou o presidente, alegando que há 'tremenda discórdia' entre os líderes iranianos. Um alto funcionário militar iraniano afirmou que as evidências apontam que os Estados Unidos não estão comprometidos em quaisquer promessas ou acordos, voltando a ameaçar Washington com 'medidas surpresas planejadas para o inimigo, além de sua imaginação'. Os EUA aceleraram a venda equivalente a US$ 8 bilhões em armas para países do Oriente Médio.

Catar, Israel, Emirados Árabes Unidos e Kuwait vão receber sistemas de defesa aérea e mísseis guiados a laser, entre outros armamentos. Entre os equipamentos que serão enviados ao Catar estão, ainda, os mísseis Patriot. Trump voltou a sinalizar que não comunicará ao Congresso sobre a guerra com o Irã. Falando a repórteres na Flórida, o presidente americano disse que vários outros presidentes estiveram envolvidos com 'coisas grandes' e nunca falaram com o Congresso, porque 'consideravam isso totalmente inconstitucional'.

O Republicano afirmou, ainda, que 'isso nunca aconteceu antes, nenhum outro presidente fez isso' e que ele não seria o primeiro a fazer. O líder americano também voltou a alfinetar a Alemanha, dizendo que os Estados Unidos planejam retirar 'muito mais que 5 mil soldados' do país. A decisão, anunciada pelo Pentágono na sexta (1º) ocorre depois que o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que os EUA estavam sendo humilhados pelo Irã.

A Alemanha abriga a Base Aérea de Ramstein, que é a sede das Forças Aéreas dos EUA na Europa. A tensão entre os dois países continua a escalar, com ambos os lados trocando acusações e ameaças. O Irã, por sua vez, tem reforçado sua postura defensiva, enquanto os EUA buscam fortalecer alianças regionais. Analistas apontam que a situação pode evoluir para um conflito mais amplo, caso as negociações não avancem.

A comunidade internacional tem chamado para a contenção e diálogo, mas as partes envolvidas parecem cada vez mais distantes de um entendimento. A crise atual tem raízes em décadas de desentendimentos, desde a Revolução Islâmica de 1979, e tem sido agravada por sanções econômicas e disputas nucleares. Enquanto isso, a população civil em ambos os lados sofre com as consequências da escalada, incluindo restrições econômicas e ameaças de segurança.

A situação exige atenção constante, pois qualquer movimento errado pode desencadear um conflito de proporções globais





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