Trump ameaça retirar tropas da Alemanha e ataca aliados europeus

O presidente americano Donald Trump intensifica a retórica contra a Alemanha, Itália e Espanha, ameaçando reduzir a presença militar dos EUA em resposta a divergências sobre a política em relação ao Irã e criticando a falta de colaboração dos aliados.

A tensão entre os Estados Unidos e a Alemanha escalou significativamente, com o presidente Donald Trump ameaçando reduzir a presença militar americana no país europeu devido a divergências sobre a condução da política em relação ao Irã.

A ameaça foi inicialmente direcionada à Alemanha, mas rapidamente se estendeu à Itália e à Espanha, com Trump questionando o nível de colaboração desses países. A disputa ocorre em um contexto de desacordo entre Washington e seus aliados europeus sobre a abordagem do conflito com o Irã, que foi iniciado pelos EUA sem amplo consenso entre os membros da OTAN.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, atraiu a ira de Trump ao criticar a falta de uma estratégia clara por parte dos EUA para encerrar a guerra, afirmando que os americanos estavam sendo 'humilhados' pelo Irã. A Alemanha, assim como outros países europeus, tem oferecido apoio limitado aos EUA, permitindo o uso de sua infraestrutura militar, mas se recusando a participar diretamente do conflito e defendendo uma solução diplomática.

A situação é agravada pela percepção de Trump de que a OTAN é uma aliança militar fraca, um 'tigre de papel', e por suas exigências para que os aliados aumentem sua contribuição para a segurança do Estreito de Ormuz. A Itália também se manifestou, com seu ministro da Defesa expressando incompreensão com os comentários de Trump, ressaltando que o país não utiliza o Estreito de Ormuz e se ofereceu para realizar uma missão de proteção à navegação, gesto que foi bem recebido pelos militares americanos.

A postura de Merz em relação à guerra evoluiu, passando de um apoio inicial aos aliados para uma crítica aberta à falta de estratégia dos EUA. Trump respondeu às críticas de Merz com ataques pessoais, acusando-o de ser complacente com a possibilidade de o Irã adquirir armas nucleares e questionando a situação econômica e geral da Alemanha. Apesar das críticas, Merz reafirmou que o Irã não deve possuir armas nucleares, alinhando-se com a posição de outros aliados europeus.

A Alemanha anunciou o envio de um navio caça-minas ao Mar Mediterrâneo para auxiliar nos esforços de reabertura do Estreito de Ormuz, mas apenas após o fim das hostilidades, demonstrando sua disposição de contribuir para a estabilidade regional, mas sem se envolver diretamente no conflito em curso. A situação atual representa um desafio significativo para a aliança transatlântica e levanta questões sobre o futuro da cooperação entre os EUA e seus aliados europeus





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Alemanha Irã OTAN Estados Unidos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chanceler da Alemanha diz que relacionamento com Trump continua bomSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Trump diz que EUA analisam possibilidade de reduzir tropas na AlemanhaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Trump diz que EUA avaliam reduzir tropas na Alemanha após críticas de MerzDonald Trump disse que os Estados Unidos avaliam reduzir o número de tropas na Alemanha após trocar críticas com o chanceler alemão, Friedrich Merz, por causa da guerra no Irã.Trump afirmou que uma decisão deve sair em breve.

Read more »

Trump diz que EUA avaliam possível redução de tropas na AlemanhaA declaração ocorre após o mandatário americano criticar, na terça-feira (28), o primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, por comentários sobre a guerra no Irã

Read more »

Trump critica chanceler da Alemanha e pede que ele não interfira sobre IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Após Alemanha, Trump ameaça retirar tropas americanas da Itália e EspanhaO presidente Donald Trump disse hoje que pode retirar tropas americanas da Itália e da Espanha.O que aconteceuFala foi feita por Trump a repórteres. 'Sim, provavelmente, provavelmente farei isso. Por que não faria?', afirmou o presidente dura

Read more »