Trump afirma que Irã usaria arma nuclear contra todo o Oriente Médio e ameaça bombardear país novamente

Em coletiva durante a cúpula do G7 na França, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã teria usado uma arma nuclear assim que a obtivesse, eliminando toda a região, incluindo Israel. Ele defendeu a guerra com Israel contra Teerã e exaltou acordo de paz que, segundo ele, impede que o Irã busque armas nucleares. No entanto, Trump também ameaçou retomar bombardeios se não gostar das negociações. Além disso, criticou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu por suposto uso desproporcional de força no Líbano, mas afirmou que os EUA são o 'parceiro maior' de Israel.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , realizou uma coletiva de imprensa durante a cúpula do G7 em Evian-les-Bains, na França, em 17 de junho de 2026.

Durante o evento, Trump fez uma série de declarações polêmicas sobre o Irã e Israel. Ele afirmou que o Irã teria utilizado uma arma nuclear assim que a construísse, eliminando todo o Oriente Médio, incluindo Israel.

Essa acusação foi um dos principais argumentos que ele utilizou para defender a guerra movida junto com Israel contra Teerã, bem como para exaltar o acordo de paz assinado com o governo iraniano na segunda-feira, que, segundo ele, representa o começo de um tratado muito maior. Trump declarou que o Irã era uma ameaça urgente no momento do início do conflito, e que no acordo atual os iranianos concordaram em "não buscar, comprar nem produzir uma arma nuclear".

Ele acrescentou que o governo de Teerã "tem agido de forma apropriada nas últimas semanas". No entanto, o presidente norte-americano também voltou a ameaçar o Irã, afirmando que vai bombardear o país novamente caso não goste do desenvolvimento das negociações em torno do acordo já firmado. Sobre Israel, Trump disse que o país deve ficar feliz com o acordo de paz com o Irã, pois não será alvo de uma arma nuclear.

"Pense no que Israel está ganhando: eles não serão bombardeados. Acho que eles estão felizes", afirmou. A coletiva também incluiu críticas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump adotou um tom condescendente e de humilhação, semelhante ao que tem usado nos últimos dias.

Ele criticou Netanyahu pelo suposto uso de força desproporcional no Líbano, mencionando que o premiê bombardeia prédios inteiros ao primeiro sinal de presença de um membro do grupo terrorista Hezbollah. Segundo Trump, Netanyahu "precisa ser mais responsável no Líbano". Apesar disso, ele disse que Israel e EUA são parceiros, e que Netanyahu "tem sido um bom parceiro apesar de se empolgar demais algumas vezes", salientando que os EUA são "o parceiro maior" na relação com Israel





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Irã Israel Armas Nucleares Acordo De Paz Benjamin Netanyahu G7 Oriente Médio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel ataca Líbano após anúncio de acordo entre EUA e IrãAção com drone no sul do Líbano mata motorista e aumenta a tensão regional

Read more »

EUA x Irã: Ataques entre Israel e Hezbollah continuam apesar de acordoAções mútuas ocorrem em meio a pedidos de trégua e críticas do governo americano sobre ataques

Read more »

Ferramenta de IA resume conflito entre EUA, Israel e IrãA guerra entre EUA, Israel e Irã resultou em ampla perda global, incluindo o Brasil, que enfrentou mudanças econômicas significativas devido ao aumento dos preços de combustíveis e pressão inflacionária.

Read more »

Governistas e oposicionistas criticam acordo com Irã nos EUA e em Israel | BlogsTrump aceitou liberar US$ 24 bilhões em troca apenas da reabertura do Estreito de Ormuz, deixando todo o resto para negociar depois

Read more »