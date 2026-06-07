Trump afirma que ataque de Israel a Beirute não foi coordenado com EUA e pede que Irã volte à mesa de negociações

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que o ataque israelense a Beirute não foi coordenado com Washington e pediu que o Irã retome as negociações. Trump disse que ligará para Netanyahu para pedir que Israel não retalie após os mísseis iranianos, temendo que novos confrontos piorem um acordo em fase final.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , declarou que o ataque israelense a Beirute não foi coordenado com o governo americano e expressou insatisfação com a ação.

Ele afirmou que telefonará para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para pedir que não ocorra retaliação após os mísseis lançados pelo Irã. Segundo reportação do portal Axios, Trump destacou que um acordo com o Irã está prestes a ser finalizado e que não deseja que ele fracasse em razão dos recentes eventos.

O Irã classificou o ataque israelense à capital libanesa como o cruzamento de todas as linhas vermelhas e, através de seus comandantes militares, advertiu que novas agressões resultarão em respostas mais amplas, atingindo alvos estadunidenses e sionistas na região. A Guarda Revolucionária Iraniana confirmou que o lançamento de mísseis contra Israel foi um aviso e que, caso Israel repita ações como o bombardeio a Beirute, as represálias serão mais abrangentes.

O governo israelense, por sua vez, considerou o ataque iraniano um grave erro e prometeu intensificar suas operações militares, ampliando a presença no Líbano para o maior nível de ocupação territorial em quatro décadas. O Irã fechou seu espaço aéreo na região oeste do país, enquanto o Iraque suspendeu voos por 72 horas e a Síria interrompeu corredores aéreos do sul por 12 horas, em meio a crescentes tensões que ameaçam um possível acordo de paz regional.

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, conversou com os chanceleres do Reino Unido, Turquia e com mediadores do Paquistão para discutir os últimos desenvolvimentos, focando nas supostas violações do cessar-fogo no Líbano por parte de Israel. Paralelamente, o negociador-chefe do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou que o bloqueio naval imposto ao país e a luz verde dada pelos EUA a Israel transformam bases e ativos americanos e israelenses em alvos legítimos, indicando que as forças armadas iranianas mantêm liberdade de ação.

As ações militares recentes geram um ambiente de insegurança crescente, com potencial de escalada envolvendo múltiplos atores da região, enquanto a comunidade internacional observa atentamente os desdobramentos. O governo Trump busca evitar nova conflagração, priorizando a conclusão de um acordo nuclear ou de segurança com o Irã, mas as bases para entendimento parecem fragilizadas pelos ataques recíprocos





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