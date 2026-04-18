Trump Afirma Bloqueio Naval Persistirá no Estreito de Ormuz Até Fim das Negociações com Irã; Teerã Reage com Acusações

Presidente do Parlamento iraniano acusa Donald Trump de mentiras e alerta para fechamento do Estreito de Ormuz se bloqueio naval dos EUA continuar. Trump declarou que o bloqueio persistirá até que as negociações com o Irã estejam "100% concluídas". O impasse na rota marítima crucial para o comércio global de petróleo gera tensões diplomáticas e preocupações econômicas.

O impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã sobre o controle do Estreito de Ormuz escalou com o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusando Donald Trump de proferir declarações falsas. Em uma publicação na rede social X, Ghalibaf criticou Trump, afirmando que o líder americano fez sete declarações falsas em um curto período.

Segundo Ghalibaf, os EUA não obterão sucesso nas negociações com base em tais alegações e alertou que o bloqueio naval americano na região resultará no fechamento do Estreito de Ormuz. Essa postura reflete o posicionamento de outras autoridades iranianas, que também questionam a transparência e a veracidade das informações divulgadas pelos EUA. Donald Trump, por sua vez, declarou em sua plataforma Truth Social que o bloqueio militar imposto pelos Estados Unidos na entrada do Estreito de Ormuz, iniciado na segunda-feira, permanecerá em vigor até a conclusão total das negociações com o Irã. Trump afirmou que a retirada de tropas só ocorrerá após um acordo "100% concluído", embora tenha ressaltado que o estreito "está completamente aberto e pronto para negócios e livre tráfego". Ele indicou que o processo de negociação tende a ser rápido, visto que grande parte dos pontos já foi discutida. A agência iraniana, em resposta, classificou a decisão americana como "chantagem" em uma postagem no Telegram, acompanhada de um print da declaração de Trump. Paralelamente, a agência estatal Fars, ligada à Guarda Revolucionária do Irã, descreveu o anúncio de reabertura do Estreito de Ormuz como incompleto e reiterou que a passagem será fechada caso o bloqueio dos EUA persista. A reabertura do Estreito de Ormuz é um dos principais pontos de exigência dos Estados Unidos no âmbito das negociações por um acordo de paz, atualmente mediadas pelo Paquistão. Em um movimento paralelo, líderes de diversas nações, incluindo França e Reino Unido, realizaram um encontro para discutir planos de reabertura da rota marítima, mas sem a participação dos Estados Unidos. O Estreito de Ormuz é uma via crucial para o comércio global de petróleo, e sua interrupção nas semanas recentes causou um aumento expressivo nos preços da commodity no mercado internacional. Dados de monitoramento marítimo já indicavam a retomada da circulação pelo estreito, com o trânsito de petroleiros iranianos transportando milhões de barris de petróleo bruto. Esse impasse tem raízes no fechamento da passagem pelo Irã desde o início da guerra no Oriente Médio no final de fevereiro, como retaliação aos ataques de Estados Unidos e Israel. A região do estreito, que circunda aproximadamente 20% do petróleo e gás consumidos globalmente, tem sido palco de ameaças e ações de minagem por parte do Irã. Recentemente, Trump mencionou a cooperação com o Irã para a remoção de minas navais, mas o próprio governo iraniano admitiu incertezas sobre a localização de todas elas, recomendando cautela aos navios. A Marinha norte-americana também emitiu um alerta, recomendando que os navios evitem a área devido à ameaça de minas





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estreito De Ormuz Donald Trump Irã Estados Unidos Negociações

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Obrigado', diz Trump após Irã reabrir Estreito de OrmuzReabertura do Estreito de Ormuz ocorre em meio a cessar-fogo com os Estados Unidos e Israel

Read more »

Irã anuncia liberação do Estreito de Ormuz; Trump agradece, mas diz que bloqueio naval continuaO governo iraniano decidiu liberar a passagem após o início do cessar-fogo no Líbano

Read more »

Estreito de Ormuz: Irã declara passagem 'completamente reaberta'O Estreito de Ormuz foi 'declarado completamente aberto' pelo 'período restante do cessar-fogo', afirmou nesta sexta-feira (17/4) o Ministro das Relações Exteriores do Irã.

Read more »

Trump diz que Irã se comprometeu a 'nunca mais fechar o Estreito de Ormuz'Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Irã fechará Estreito de Ormuz caso bloqueio naval dos EUA persistaTrump afirmou que só retirará suas tropas da rota depois que as negociações com o Irã estiverem '100% concluídas', mas que o estreito 'está completamente aberto.

Read more »

Irã reabre Estreito de Ormuz; EUA e Teerã divergem sobre avanço em negociaçõesO Irã anunciou a reabertura total do Estreito de Ormuz, rota marítima vital para o comércio global de petróleo. No entanto, declarações divergentes entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e autoridades iranianas lançam dúvidas sobre a veracidade da abertura e a proximidade de um acordo entre os países.

Read more »