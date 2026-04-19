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Trump acirra divisões na direita americana com críticas ao Papa e sugestão de classificar aliados MAGA

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Trump acirra divisões na direita americana com críticas ao Papa e sugestão de classificar aliados MAGA
Donald TrumpPapa Leão XIVPartido Republicano
📆4/19/2026 6:20 PM
📰JornalOGlobo
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A retórica de Donald Trump em relação ao Papa Leão XIV intensifica as divisões dentro do Partido Republicano, gerando críticas de aliados e complicações para candidatos em eleições de meio de mandato, especialmente entre eleitores católicos.

A polarização em torno das declarações do presidente dos EUA, Donald Trump , em relação ao Papa Leão XIV, tem gerado profundas rachaduras na direita americana e acirrado as tensões dentro do Partido Republicano .

A mídia conservadora e aliados de Trump, como Sean Hannity e Tucker Carlson, têm criticado abertamente o pontífice, intensificando um debate que complica a situação de candidatos republicanos em eleições cruciais, especialmente entre o eleitorado católico, que demonstra forte apreço pelo Papa.

A iniciativa Irineu, do GLOBO, visa a aplicação de inteligência artificial no jornalismo, com toda a produção de conteúdo sob supervisão de jornalistas.

A controvérsia, que se intensificou com a discussão sobre a liderança do pontífice na Igreja Católica, viu candidatos republicanos mais vulneráveis nas eleições de meio de mandato sendo pressionados a se posicionar, com alguns deles repreendendo publicamente o presidente.

Sean Hannity, um dos críticos mais vocais da intervenção no Irã, utilizou seu programa na Fox News para afirmar que o Papa estaria mais interessado em promover políticas de esquerda do que os ensinamentos cristãos, e que estaria distorcendo a religião para atacar o presidente Trump.

Essa linha de argumentação foi ecoada por Tucker Carlson, outro crítico conservador ferrenho da guerra, que em seu podcast questionou retoricamente se o pontífice teria lido a Bíblia, uma observação que Carlson descreveu como típica de uma mentalidade de canal de notícias a cabo.

Em resposta, Trump utilizou sua plataforma nas redes sociais para criticar Carlson e outros comentaristas conservadores ligados ao movimento MAGA (Make America Great Again). Ele sugeriu a criação de uma lista para classificar esses integrantes em categorias como 'bons, maus e intermediários', demonstrando sua frustração com as divergências internas.

As divisões internas no Partido Republicano se tornaram ainda mais evidentes nas discussões e posicionamentos referentes às eleições de meio de mandato. Alguns republicanos em posições de vulnerabilidade eleitoral expressaram discordância com a retórica de Trump em relação ao Papa.

As declarações do presidente dos EUA adicionam uma camada de complexidade à campanha republicana, que já enfrenta críticas democratas devido ao aumento nos preços dos combustíveis, em parte impulsionado por uma guerra impopular.

A esperança de Trump era expandir o alcance eleitoral do partido junto aos católicos, um eleitorado que, segundo pesquisas, nutre grande respeito pelo Papa.

Peter T. King, ex-deputado republicano de Nova York e católico, classificou os comentários de Trump sobre o pontífice como politicamente prejudiciais, pois deram a impressão de que o presidente não compreende a representatividade dos católicos.

Trump, por sua vez, declarou que não estava em 'briga' com o Papa, que é originário de Chicago e cuja ascensão ao Vaticano foi inicialmente celebrada pelo presidente. No entanto, ele reiterou seu direito de discordar do líder da Igreja Católica, enfatizando a realidade do mundo e as ameaças que, segundo ele, o Irã representa para os Estados Unidos e o Oriente Médio, mencionando os milhares de mortos em protestos e a crueldade do regime.

Enquanto isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, e o vice-presidente JD Vance, ambos republicanos e católicos, manifestaram apoio a Trump em suas críticas ao pontífice.

Uma porta-voz da Casa Branca assegurou que Trump permanece como líder inequívoco do Partido Republicano e focado em questões de segurança e economia.

No entanto, diversos republicanos, incluindo católicos que enfrentam reeleições difíceis, consideraram os comentários do presidente sobre o Papa inapropriados

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