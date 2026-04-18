Trump Acelera Pesquisa de Psicodélicos para Transtornos Mentais Graves

Uma nova ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump visa agilizar a pesquisa, a aprovação regulatória e o acesso experimental a drogas psicodélicas, como a ibogaína, para o tratamento de condições psiquiátricas graves e resistentes. A medida prioriza compostos com designação de terapia inovadora pela FDA e busca expandir opções terapêuticas para pacientes com depressão maior, transtorno por uso de substâncias e outros quadros difíceis de tratar, com foco especial em veteranos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou neste sábado (18) uma ordem executiva com o objetivo de acelerar significativamente os processos de pesquisa, análise regulatória e acesso experimental a substâncias psicodélicas destinadas ao tratamento de transtornos mentais graves.

A iniciativa destaca de forma explícita compostos como a ibogaína e instrui o governo federal a conceder prioridade a produtos psicodélicos que já tenham obtido o reconhecimento de terapia inovadora por parte da Food and Drug Administration (FDA), a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos. O foco principal desta política recai sobre pacientes que sofrem de doenças psiquiátricas graves e que demonstram pouca ou nenhuma resposta aos tratamentos convencionais, incluindo quadros de depressão maior e transtorno por uso de substâncias. A nova diretriz estabelece que a FDA e a Drug Enforcement Administration (DEA), a agência federal responsável pelo combate às drogas nos EUA, trabalhem em conjunto para criar um caminho regulatório que permita o acesso de pacientes elegíveis a psicodélicos em fase de investigação, operando dentro das prerrogativas da lei conhecida como 'Right to Try' (direito de tentar). Esta legislação, em sua essência, permite o uso de terapias ainda não totalmente aprovadas em circunstâncias médicas específicas e urgentes. É fundamental ressaltar que esta ordem executiva não confere aprovação automática a medicamentos psicodélicos nem autoriza o uso generalizado dessas substâncias. Seu principal efeito é orientar o governo federal a otimizar e agilizar as etapas de revisão regulatória: priorizar a análise de determinados produtos, expandir a participação em ensaios clínicos, fomentar o compartilhamento de dados entre diferentes órgãos governamentais e iniciar mais rapidamente a análise para a eventual reclassificação de substâncias que completem com sucesso os estudos de fase 3 e obtenham a aprovação final da FDA. Uma das mudanças mais concretas trazidas por esta ordem é a determinação de que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA aloque um mínimo de R$ 250 milhões (equivalente a US$ 50 milhões) de seus recursos já existentes para apoiar estados que estejam desenvolvendo ou já tenham implementado programas voltados para o avanço do uso de psicodélicos no tratamento de transtornos mentais graves. Adicionalmente, a ordem estabelece que o governo federal colaborará com o Departamento de Assuntos de Veteranos e com o setor privado para intensificar as pesquisas e a produção de evidências no mundo real acerca da eficácia e segurança dessas terapias. A Casa Branca tem enquadrado essa medida como uma resposta direta ao alarmante aumento nas taxas de suicídio e à dificuldade enfrentada no tratamento de pacientes com quadros psiquiátricos graves e resistentes, com um ênfase particular na população de veteranos, que muitas vezes carrega consigo as cicatrizes de combate e experiências traumáticas. No documento que formaliza a ordem, o governo americano aponta que mais de 14 milhões de adultos nos Estados Unidos vivem com alguma forma de doença mental grave, e que a necessidade de terapias inovadoras é premente para aqueles que não encontram alívio nos tratamentos convencionais. A ibogaína, especificamente mencionada na ordem, é um composto psicodélico que se origina da planta Tabernanthe iboga. Atualmente, nos Estados Unidos, ela permanece classificada como uma substância sob o Schedule I, a categoria mais restritiva para drogas, que, de acordo com as autoridades americanas, não possuem uso médico reconhecido e apresentam um elevado potencial de abuso. A própria ordem executiva prevê que qualquer reclassificação futura de substâncias como a ibogaína passará por um processo de análise acelerada, mas apenas para produtos específicos que completem com sucesso os estudos de fase 3 e, subsequentemente, sejam aprovados pela FDA. No que tange ao funcionamento do programa 'Right to Try', as regras já vigentes nos Estados Unidos permitem que pacientes com doenças ou condições que ameacem a vida tenham acesso a medicamentos que ainda estão em fase de investigação, mesmo que fora dos ensaios clínicos tradicionais. Para se qualificar, esses pacientes devem ter esgotado todas as opções de tratamento aprovadas e não estarem aptos a participar de estudos em andamento. A FDA esclarece que este mecanismo se aplica a produtos experimentais que já tenham concluído a fase 1 de testes e que ainda não foram aprovados pela agência. No contexto da ordem assinada por Trump, a intenção é utilizar essa estrutura legal existente como um arcabouço para abrir uma via de acesso a psicodélicos investigacionais para pacientes que se enquadrem nos critérios estabelecidos. Contudo, a implementação efetiva dessa medida ainda é um processo em andamento, dependendo da atuação diligente das agências reguladoras e do enquadramento preciso de cada produto e de cada paciente dentro das regulamentações existentes





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