Trump abandona entrevista após ser questionado sobre provas de fraude eleitoral e ameaça Irã

Donald Trump deixou uma entrevista de rádio ao ser pressionado sobre evidências de fraude eleitoral. Mais tarde, em postagem, disse que o Irã pagará o preço por atrasar negociações. Enquanto isso, China investe em cursos de terras raras e Xi Jinping visita Coreia do Norte.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , abandonou uma entrevista de rádio na quarta-feira depois que o entrevistador o questionou sobre as provas que sustentam suas acusações de fraude eleitoral .

A saída abrupta ocorreu no momento em que Trump repetia alegações infundadas de que a eleição de 2020 foi roubada. O apresentador insistiu em saber quais evidências concretas o ex-presidente tinha para embasar tais afirmações, mas Trump se recusou a responder e interrompeu a ligação. O incidente gerou reações imediatas nas redes sociais, com apoiadores criticando o entrevistador e opositores apontando a atitude como mais um exemplo da aversão de Trump ao escrutínio.

Em outra declaração feita também nesta quarta-feira, Trump afirmou em uma publicação em sua rede social que o Irã demorou demais para negociar um acordo nuclear e que agora o país terá que pagar o preço, sem fornecer detalhes adicionais. A declaração ocorre em meio a tensões crescentes sobre o programa nuclear iraniano, enquanto as negociações internacionais permanecem estagnadas. Analistas interpretaram a fala como uma ameaça velada, possivelmente sinalizando uma postura mais agressiva caso Trump retorne à Casa Branca.

O Irã, por sua vez, respondeu que suas posições negociadoras são claras e que não cederá a pressões unilaterais. Enquanto isso, no cenário internacional, a China avança com iniciativas educacionais focadas em elementos de terras raras, estabelecendo cursos universitários dedicados ao tema, algo que, segundo especialistas, é mais difícil de copiar do que minas. A estratégia chinesa visa garantir domínio tecnológico e suprimento crítico desses minerais essenciais para indústrias de alta tecnologia.

Paralelamente, o presidente chinês Xi Jinping realiza uma visita à Coreia do Norte, em um movimento que analistas veem como uma tentativa de reforçar laços em meio à rivalidade com a Rússia e os Estados Unidos. A visita pode ter implicações significativas para a geopolítica regional, especialmente em relação às sanções e ao programa nuclear norte-coreano





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