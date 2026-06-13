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Troca de bolsas proibidas vira comércio na Copa e Taffarel explica escolha de Weverton

Esportes News

Troca de bolsas proibidas vira comércio na Copa e Taffarel explica escolha de Weverton
Copa Do Mundo EUASeleção BrasileiraTaffarel
📆6/13/2026 9:19 PM
📰Terranoticiasbr
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📊News: 72% · Publisher: 51%

Durante a Copa do Mundo nos EUA, a troca de bolsas proibidas se tornou um negócio nas arquibancadas. Em entrevista, o preparador de goleiros Taffarel detalha os motivos da convocação de Weverton, abordando a forma física de Alisson e Ederson, a experiência e a exclusão de nomes como Neto. A Seleção Brasileira estreia contra o Marrocos no Grupo C, enquanto torcedores fazem previsões e Ancelotti manda recado.

A troca de 'bolsas proibidas' se tornou um negócio durante a Copa do Mundo nos EUA, um fenômeno que ganhou atenção nas arquibancadas. Enquanto isso, o preparador de goleiros do Brasil e tetracampeão mundial em 1994, Taffarel , concedeu entrevista ao jornal AS, da Espanha, para explicar a escolha de Weverton como goleiro titular na competição.

A decisão foi tomada após ficar claro que Alisson apresentava problemas físicos e que Ederson não estava em sua melhor forma na última partida com a equipe. A experiência foi o fator determinante: "com Weverton, também buscávamos experiência", justificou Taffarel. O entrevistador questionou se a ausência de um nome como Neto, para quem Taffarel já havia expressado admiração pública, teria Influenciado. Taffarel respondeu: "Eu também cometi muitos erros na minha carreira e eles sempre me chamaram de volta.

Então não, não foi por isso que não o chamamos". Neto, com 45 anos, segue atuando em alto nível, mas não foi convocado. Segundo Taffarel, se Weverton não tivesse sido escolhido, a lista teria incluído Bento, Hugo Souza e John. A Seleção Brasileira inicia sua busca pelo hexacampeonato neste sábado, 13, contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em jogo válido pela abertura do Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.

A cobertura da Copa gera discussões entre torcedores, que fazem previsões sobre o campeão, o artilheiro e o futuro da Seleção. Em paralelo, o técnico Carlo Ancelotti, que comandará a Itália na próxima Copa, enviou um recado à torcida brasileira antes da estreia: 'Honra e responsabilidade'. A matéria ainda menciona que Weverton, convocado para a Copa, estaria com o título de eleitor suspenso por não ter votado nas últimas três eleições.

Esses detalhesBUROCRÁTICOS e repetitivos, como links de navegação e chamadas para 'Fazer Login', são ignorados, pois o foco está no conteúdo jornalístico substantivo. A Copa do Mundo da FIFA 2026, próxima edição, também é citada como contexto

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Terranoticiasbr /  🏆 29. in BR

Copa Do Mundo EUA Seleção Brasileira Taffarel Weverton Alisson Ederson Neto Bancas Proibidas Grupo C Marrocos

 

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