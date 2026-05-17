Tripulantes precisaram ejetar-se após colisão aérea de jatos no Idaho

Em um show no Idaho, dois jatos militares, com quatro tripulantes em cada um, colidiram no ar e os tripulantes precisaram ejetar-se.

Quatro tripulantes precisaram ejetar de paraquedas após uma colisão aérea de jatos militares em um show na Base Aérea de Mountain Home, no Idaho, segundo a Marinha dos EUA.

Dois jatos E/A-18G Growler colidiram no ar a três quilômetros da base durante o Gunfighter Skies Air Show, realizado pela Força Aérea Naval, Frota do Pacífico dos EUA, como parte do show. Os dois jatos, com quatro tripulantes cada, colidiram durante a realização de uma demonstração aérea. Todos os quatro integrantes da tripulação foram ejetados com segurança





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